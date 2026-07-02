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如何挑房仲？首購族看房2年才懂：找對房仲比挑房更重要

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲唐國豪認為房仲的價值早已不只是提供物件，而是協助整理資訊、分析風險，陪伴客戶做出適合自己的選擇。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

買房是許多人一生中最大的財務決定，「如何挑房仲」也成為不少首購族買房前最常搜尋的問題。從找房、看屋、了解屋況、評估貸款到簽約交屋，每個環節都可能影響購屋體驗。尤其在房市資訊愈來愈多、房貸政策持續調整的情況下，消費者真正需要的，不只是有人介紹房子，而是有人協助整理資訊、分析利弊，陪伴做出適合自己的決定。

一名首購族分享，自己花了超過兩年時間找房，看過不少房子，也接觸過許多房仲，卻經常遇到屋況介紹避重就輕、資訊交代不夠完整，甚至還沒想清楚就被催促出價，一度讓她對買房失去信心。直到父母提起，十多年前曾協助家中購屋的永慶房屋忠孝延吉直營店店長唐國豪，這段跨越兩代的緣分，也讓她順利完成人生第一間房子的夢想。

客戶表示，這次最大的不同，不只是找到適合的房子，而是遇到願意陪自己分析資訊、協助判斷的房仲團隊。從看屋、下斡旋到簽約，每個流程都有人清楚說明，不會急著要求做決定，而是依照自己的需求一步一步協助規劃，讓整個購屋過程相當順利，也更有信心做出人生的重要決定。

跨越兩代的信任　唐國豪帶領團隊竭誠服務

回憶起這段緣分，唐國豪表示，十多年前客戶父母因都更需要尋找新家，當時網路資訊不像現在發達，雙方主要透過電話及簡訊聯繫，前後討論近20個物件，最後實際只看了一間房子，就找到符合需求的住家。「很感謝客戶一直記得當年的服務。」唐國豪說，多年後，當第二代開始準備買房時，家人第一個想到的還是自己，這份跨越十多年的信任，也讓他更珍惜每一次服務。

多年來，唐國豪從第一線經紀人員一路成長為店長，曾獲單月業績競賽冠軍，也帶領忠孝延吉直營店多次刷新團隊紀錄，累積豐富的購屋服務經驗。唐國豪觀察，現在不少民眾買房前，都會先上網搜尋「如何挑房仲」，但資訊愈來愈多，反而更容易陷入選擇困難。他認為，房仲的價值早已不只是提供物件，而是協助整理資訊、分析風險，陪伴客戶做出適合自己的選擇。

「真正專業的房仲，不是一直推薦房子，而是願意誠實揭露屋況、分析每個選項的優缺點，讓客戶知道自己為什麼做出這個決定。」唐國豪表示，挑選房仲時，可以觀察對方是否願意完整說明屋況、協助分析行情、以及在簽約、交屋等流程中持續提供協助，而不是只把重點放在成交。

數位工具助攻加分　找房效率大提升

此次購屋的客戶本身具有設計背景，希望未來能自行規劃裝潢，因此特別重視格局、採光及空間運用。為提升找房效率，永慶房屋團隊先利用數位工具及線上實境賞屋協助篩選物件，再安排符合需求的房屋實際帶看，減少不必要的奔波，也讓客戶能把時間集中在真正符合需求的物件。
唐國豪表示，數位工具讓找房效率大幅提升，但科技無法取代人的判斷。現在消費者取得資訊並不困難，真正困難的是如何判斷哪些資訊重要、哪些風險需要留意，因此團隊會先協助整理重點，再提供專業建議，讓客戶把時間花在真正值得深入了解的物件。

提供清楚資訊　宋芸霈伴首購族安心成家

經紀人員宋芸霈表示，首購族最大的壓力，往往不是挑房子，而是資訊太多、不知道如何判斷。因此團隊先協助客戶釐清需求，再精準安排符合條件的物件，避免反覆看屋浪費時間。面對近期較嚴格的房貸環境，客戶也擔心貸款是否順利核准，她主動協助詢問多家銀行貸款方案，整理不同條件差異，並提供最新貸款政策與議價建議，讓客戶掌握完整資訊後，再安心做出決定。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲緩解首購族購屋壓力，宋芸霈協助釐清需求，精準安排合適物件，避免反覆看屋浪費時間。

完成簽約後，客戶希望能趕在農曆7月前開始裝潢，因此希望提前交屋。得知需求後，除了宋芸霈持續協助買方服務外，負責屋主端的同仁也同步協調相關事宜。由於屋主仍有不少物品需要整理，唐國豪更主動協助安排搬遷與交屋流程，最後成功將交屋時間提前約一個月，讓客戶順利展開裝潢工程。

從父母到女兒，跨越兩代的信任，不只是因為成功成交一間房子，更來自每一次服務過程中累積的安心感。唐國豪表示，現在的消費者不缺資訊，真正需要的是有人協助整理資訊、分析利弊，並在購屋過程中提供透明、誠實且完整的服務。未來也希望持續透過團隊合作與專業分工，陪伴更多消費者安心完成每一個人生重要的購屋決定。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲永慶房屋忠孝延吉直營店以貼心服務，陪伴消費者安心完成每一個人生重要的購屋決定。


 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房屋

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