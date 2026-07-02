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讓找房就像聊天一樣！永慶房仲網「AI找房」讓找屋過程更直覺！

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲永慶房仲網推出「AI找房」服務，讓消費者只要發問就能找房，讓找房體驗更直覺！（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房仲網全新推出「AI找房」服務，整合找房屋、找社區、查行情三大功能，消費者只要透過自然語言對話，即可快速獲得符合需求的物件推薦、社區資訊與市場行情。永慶「AI找房」讓永慶房仲網像是一位隨時在線的購屋助手，協助消費者更有效率地找到理想住宅，也象徵著房仲網站從資訊平台邁向決策平台的新階段！

永慶「AI找房」讓找房更直覺

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，過去消費者在網路上找房，往往需要設定特定區域、價格、坪數、格局等固定條件，再從大量物件中逐一篩選，耗時又費心。如今透過永慶房仲網的「AI找房」功能，只需要用自然語言描述居住需求，例如「台北市內、三房、採光好、近捷運，總價2500萬元內的房子」，AI便能即時理解需求、分析條件，並推薦適合的房屋，讓找房從「輸入條件」進化為「直接對話」，打造如同ChatGPT的線上找房體驗。

永慶「AI找房」的智慧搜尋功能，還能讓消費者在搜尋結果中加入更多條件，進一步聚焦出理想房屋，讓體驗更人性化。例如消費者搜尋完：「台北市文山區三房的高樓層住宅」後，可以加入「擁有平面車位」或是「靠近公園綠地」等條件，一步步篩選出最貼近需求的物件，找房過程更便利且精準！

一問就有！查行情不再像是看報表

至於「找社區」功能，消費者可以根據自己喜歡的生活圈、捷運站、甚至是特定路段，由「AI找房」推薦區域內的亮點社區，幫助消費者掌握區域內有哪些社區選項。消費者還可以再進一步透過條件的篩選，快速挑選出適合自己的社區，讓找房過程更快速高效！

針對消費者在意的房價行情資訊，永慶「AI找房」提供強大且直覺的行情查詢功能，消費者可以根據行政區、指定地點或路段、甚至是產品類型，進行房價行情查詢。民眾可以發問：「大安區三房住宅的成交行情」、「民權西路捷運站周遭兩房產品的行情」甚至是「錦州街上公寓的行情」，永慶AI系統就能根據需求，檢索實價登錄和永慶最新的成交資訊，提供消費者完整且透明的行情參考，消費者不用再像查報表般，輸入地址後，一筆筆查看過去實價登錄的成交資訊。對首購族、換屋族而言，不僅能快速掌握房市行情，也能更有效率地找到符合需求的購屋選項。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲在永慶房仲網的「AI找房」上，消費者可以輕鬆且更直覺地找房、找社區、查行情。

串聯多樣AI服務　永慶打造AI賞屋生態系

除了便捷的問房體驗之外，「AI找房」也串聯永慶房仲網上完整的AI房產服務生態系。消費者可透過「AI清空」清除住宅圖片中的雜物，進一步掌握房屋格局與尺度；也能透過「AI煥裝」預覽不同裝潢風格，提前想像未來家的模樣；或是利用「AI導覽」，以影音方式掌握房屋特色。永慶打造完整的AI賞屋生態系，讓線上找房歷程變得更直覺、高效，有效加速消費者的賞屋決策。

陳賜傑表示，永慶不斷投入科技創新，為消費者帶來更便利、高效且安全的購售屋體驗。隨著生成式AI的蓬勃，永慶率先推出「永慶AI特助」，創新的「不用找，只要問」的找房體驗，引領產業邁入「AI房仲」時代。如今永慶再次深化生成式AI房產服務，推出「AI找房」科技工具，讓賞屋體驗再進化。未來永慶會持續從消費者需求出發，優化AI房產科技，讓消費者享有安全高效的購售屋體驗。

 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房屋

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