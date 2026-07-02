新制勞退分紅破11萬有你一份嗎？　逾8成勞工沒自提

▲勞退自提人數持續升溫，顯示勞工開始將自提視為退休與節稅工具，但人數仍未破2成。

圖文／鏡週刊

勞退基金績效亮眼，讓「自提6％」再度引起討論。根據勞保局最新統計，115年第1季勞退新制個人提繳者已達144萬4,396人，較114年底增加逾8萬人；值得注意的是，自提並非只屬於高所得族群，月提繳工資3萬到5萬元上下的勞工，同樣是主力。

勞動基金今年前5月投資收益創下新高，累計收益約1兆4,541億元；若以目前參與收益分配的有效帳戶約1,310萬戶估算，平均每位勞工可分配金額達11.1萬元。專家提醒，真正決定退休金多寡的除了投資績效，更重要的是每月投入的本金，而勞退自提制度正是許多人容易忽略的一環。

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根據勞動部統計，截至2026年第1季，勞退新制提繳總人數已達783萬2,297人，較2025年底再增加約5萬人，顯示受僱人口持續成長。

值得注意的是，其中由雇主依法提繳退休金的人數約768萬人，而包含受僱勞工、雇主兼勞工、自營作業者等在內，選擇自行提繳退休金的人數約144萬4,396人。若以整體提繳人口計算，自提比例約18%，代表仍有超過八成勞工沒有利用自提制度替自己的退休金加碼。

雖然目前自提比例仍不算高，但若拉長時間觀察，自提人數其實呈現穩定成長。2014年底自提人數僅35萬多人，2020年底突破71萬人，2022年底接近100萬人，2025年底更首度突破136萬人，短短十多年增加近四倍，反映愈來愈多勞工開始重視退休自主準備。

一般以為，會自提的人多半是高薪族，因為自提可節稅，所得愈高愈有感。但依據勞保局網站上公布勞退新制提繳人數資料顯示，從薪資級距來看，個人提繳者最多落在月提繳工資36,301元至45,800元，達30萬7,580人，其次是45,801元至57,800元，為21萬9,804人；若把29,501元至57,800元合計，人數達70萬5,728人，占個人提繳者近半。真正超過110,101元以上的高薪自提者為20萬4,862人，占比約14％，顯示中薪族才是自提擴大的主戰場。

不過，數字也透露另一個現實：有自提能力的人，平均薪資確實比較高。115年第1季全體提繳者平均提繳工資為48,482元，但個人提繳者平均提繳工資達67,247元。這代表當收入跨過生活支出壓力線後，勞工更願意把一部分薪水先鎖進退休專戶。

而自提最大的吸引力，第一是節稅。依勞工退休金條例規定，勞工在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，該金額不計入提繳年度薪資所得課稅；勞保局也提醒，申報綜所稅時應確認自提金額是否已從薪資所得中扣除，以免多繳稅。 第二是收益分配，自願提繳金額同樣會進入個人退休金專戶，參與基金投資收益分配；請領時若低於當地銀行2年定存利率計算的保證收益，差額由國庫補足。

若用個人提繳者平均提繳工資67,247元粗估，每月自提6%約4,035元，一年約4.84萬元。適用12%稅率者，等於一年少繳約5,800元的稅負；適用20%稅率者，節稅效果則接近9,700元。



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