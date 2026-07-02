台積電還撐得住嗎？投顧董座揭2大變數：目前行情驚驚漲

▲受美股拖累，台股早盤一度跌破10日線。

圖文／鏡週刊

1日美國科技股走弱，費城半導體指數重挫逾6％，記憶體大廠美光（Micron）股價也大跌超過10％，台股今早盤一度跌破10日線、下探46,303點，隨後跌幅收斂；群益投顧董事長蔡明彥指出，短期影響市場的2大變數為記憶體價格與降息預期路徑可能修正，但強調，台股長線基本面多頭未變，現階段較像是漲多後的調整。

「DRAM記憶體價格大漲後，各方看法開始出現分歧，市場出現雜音。」群益投顧董事長蔡明彥說明，高頻寬記憶體（HBM）需求仍強勁，全球主要3大供應商（SK海力士、三星及美光）已與主要客戶簽訂長約，高毛利產能被提前包下。他指出，以美光為例，公司揭露已有約25％的DRAM產能被AI客戶鎖定，NAND Flash也有超過3分之1的產能已被預訂，顯示需求仍相當強勁。

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此外，近期中國記憶體廠商兆易創新警告，記憶體報價恐大跌，引發台灣記憶體族群股價明顯回檔。蔡明彥指出，相關廠商主要生產的是NOR Flash，與HBM及DRAM市場關聯性不大；反觀AI相關記憶體需求依舊強勁，且新產能開出速度有限，DRAM方面，海力士（SK hynix）最快要到明年第1季才有新產能開出，美光的新產能則預計明年第4季投產；三星目前仍以既有產能擴充為主，較大規模的新產能甚至可能要等到2027年以後。

「市場共識缺貨仍會延續到2028年，基本面供需變化沒有太大改變。」蔡明彥表示，目前供給增加速度仍不及需求成長速度，即使短線出現修正，整體需求面仍未出現明顯變化。

此外，蔡明彥認為，聯準會（Fed）降息路徑也是牽動股市的重要因素。他指出，美國聯準會新任主席華許近期表示，目前通膨數據仍偏高，若後續未能持續下降，市場原本期待的降息循環可能需要重新修正，這也是近期盤面波動的重要原因之一。

至於市場擔憂台股是否可能出現大幅修正？蔡明彥認為關鍵仍在台積電，「台股表現仍要看台積電，台積電的展望都跟AI前景綁在一起。」他表示，台積電今年業績依舊看好，目前仍未看到讓台股大幅拉回的基本面壓力。不過，從資金面觀察，市場部分資金來自房市，也有透過質押借貸等槓桿方式操作，因此資金面仍是需要持續關注的風險因素。

「這個行情到目前來講，就是驚驚漲。」蔡明彥表示，以企業獲利來看，美國S&P 500企業獲利預估將於第2季達到高峰，而半導體產業第2季獲利成長率更高達120%，雖然第3季增速可能放緩，但仍有望維持3位數成長，「獲利表現較難大幅挹注市場上漲動能，因此若要進一步推升行情，接下來的關鍵仍在財報季表現。」他指出，後續需持續關注美股財報季與台積電法說會，若企業獲利持續上修，「還是有行情可期待」。



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