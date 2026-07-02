ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中信銀挨罰400萬！　前行員10個月盜ATM清算款被抓

▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信金南港總部,中信金融園區,中信金控,中國信託金融園區,商辦經貿園區,零碳綠建築。（圖／記者李毓康攝）

▲中信銀前行員挪用ATM清算款297萬元，金管會開罰400萬元。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信銀行前行員挪用該行ATM清算款及財金清算款約297萬元，金管會認為，該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，依銀行法第129條第7款規定核處400萬元罰鍰。

中信銀個金集中作業部前行員廖員自2024年11月至2025年8月間挪用該行ATM清算款及財金清算款，所涉金額約297萬元，違規行為時間約10個月，案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖員挪用之清算款，均為掛帳時間2年以上之「查無異常也無客訴」清算款，且均低於一定金額，返還作業無須逐筆覆核，而係抽樣覆核。鑒於案關清算款長期無法判斷應返還之原因及對象，對於此類款項後續返還作業，金管會認為，應加強確認其合理性及正確性，惟該行對案關清算款返還作業，未能完善建立相關控管機制，致發生廖員挪用清算款之不當情事。

廖員連續10個月挪用之清算款，最終均轉入廖員於該行同一存款帳戶，清算款於該期間內返還集中度顯有異常，而中信銀未完善建立相關控管機制，以利發現本案返還清算款有異常集中廖員存款帳戶之情事。

金管會表示，中信銀前廖性行員利用職務之便挪用銀行掛帳時間較久且未有客戶反映之款項，金融機構應持續檢視各項作業所定相關作業控管機制之妥適性及有效性，並精進控管機制及強化內部法令遵循之宣導，以杜絕此類情形發生。

關鍵字： 中信銀行金管會ATM清算款金融內控罰款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

誇A-Lin主持「游刃有餘」　陶晶瑩：讓她練習金鐘.金馬！

推薦閱讀

中信銀挨罰400萬！　前行員10個月盜ATM清算款被抓

中信銀挨罰400萬！　前行員10個月盜ATM清算款被抓

中信銀行前行員挪用該行ATM清算款及財金清算款約297萬元，金管會認為，該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，依銀行法第129條第7款規定核處400萬元罰鍰。

2026-07-02 16:12
被動元件廠九豪「出關狂飆今重挫6%」　公告單月虧損但見改善

被動元件廠九豪「出關狂飆今重挫6%」　公告單月虧損但見改善

被動元件廠九豪（ 6127）股價波動大，被要求提前公布獲利，自結5月單月虧損 1700萬元，與去年同期相較，虧損減半；而九豪本周處置出關後，昨（1日）在資金湧入下，衝破百元刷新高價，今（2日）則以大跌6.5%、90.6元作收。

2026-07-02 15:57
台股狂殺千點急拉收跌274點　台積電跌40元收2465

台股狂殺千點急拉收跌274點　台積電跌40元收2465

台股今（2日）開低走低，加權指數終場收跌274.83點，以46744.16點作收，跌幅0.58％，成交量1兆零163.6億元。

2026-07-02 13:37
青雲總座聲押後辭職！捲走私晶片至中國案下台　董事長特助真除

青雲總座聲押後辭職！捲走私晶片至中國案下台　董事長特助真除

上櫃公司青雲（5386）因捲入走私AI晶片至中國案，青雲總經理呂仰鎧遭基隆地檢署聲請羈押獲准，公司重大訊息發出僅1天，今（2）日青雲再緊急發出公告，呂仰鎧辭職，由董事長特助邱陳振接任總經理一職。

2026-07-02 14:07
走私輝達晶片銷中！　美超微發聲明：台灣總部未被搜索

走私輝達晶片銷中！　美超微發聲明：台灣總部未被搜索

基隆地檢署持續偵辦國人涉嫌走私美超微（Supermicro）高階AI伺服器至中港澳，對此美商美超微（Supermicro）當地時間1日（台灣時間2日）美超微營收長Matt Thauberger發布最新致客戶與夥伴聲明，4點澄清強調Supermicro台灣辦公室並未被任何政府機關搜索，「相反地此事件凸顯了我們與台灣主管機關的持續合作。」

2026-07-02 13:54
迎第三季旺季！台塑、台化刷漲停　中低價塑化股紅通通

迎第三季旺季！台塑、台化刷漲停　中低價塑化股紅通通

中東地緣政治緊張情勢緩，布蘭特原油每桶價格回跌到70美元大關，石化上游主要原料乙烯、丙烯報價走跌，中下游成本壓力放緩，加入時序進入第三季旺季，避險資金轉進塑化類股，台塑四寶台塑（1301）、台化（1326）連袂上攻漲停價位，南亞（1305）勁揚逾7%，創下197元歷史新高價位。

2026-07-02 13:28
台股下半年力拼54500！　投顧喊「多殺多」是唯一變數

台股下半年力拼54500！　投顧喊「多殺多」是唯一變數

AI產業勢不可擋之下，台股指數上攻4萬8千點，富邦投顧董事長陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容上半年股市，他分析，下半年進入傳統旺季、 AI新品推陳出新，加上選舉行情醞釀等三大利多加持，股市攻勢有望再度發動，第四季台股指數將超越上半年高點上看 5萬4500 點大關，目前上市櫃兩市融資餘額已達8千億元，預估到年底將達兆元，籌碼面「多殺多」成為市場「灰犀牛」變數。

2026-07-02 11:59
千金股世芯傳獲亞馬遜獨家自研晶片訂單　股價攻漲停

千金股世芯傳獲亞馬遜獨家自研晶片訂單　股價攻漲停

天風國際證券分析師郭明錤發布最新產業調查指出，亞馬遜因AI算力擴張導致自由現金流暴跌95%，20年來首度將自有消費電子處理器改為自研COT（customer-owned tooling）模式，由世芯-KY（3661）獨家負責後段設計與測試，受此消息面激勵，臨收盤前攻上漲停價。

2026-07-02 13:29
鴻海除息秀洗三溫暖　郭台銘7／31爽領124億

鴻海除息秀洗三溫暖　郭台銘7／31爽領124億

權值排名第4大的鴻海（2317）今（2）日除息秀正撞科技股大回檔，早盤一度下跌3元或1.24%至238元，呈現貼息狀態，不過開盤半小時鴻海拉回平盤之上翻紅，企圖回到填息路上，除息秀大洗三溫暖。

2026-07-02 10:03
台股被動ETF超吸金　一文看今年規模成長前10強、5檔績效翻倍

台股被動ETF超吸金　一文看今年規模成長前10強、5檔績效翻倍

AI股領漲加上中東地緣緊張情勢放緩，台股一度上攻4萬8千點，百億級被動式台股ETF超強吸金力，今年來規模增幅前十大的百億級被動台股ETF之規模成長率落在9成至4倍以上不等；其中，報酬率逾1倍有台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）等五檔。

2026-07-02 09:42

讀者迴響

熱門新聞

鴻海除息秀洗三溫暖　郭台銘7／31爽領124億

股票交割款76萬「帳戶僅剩1.3萬」付不出！網曝後果

青雲連跌3根淪最弱記憶體　概念股10檔先翻紅

費半狂洩美股收黑　台積電ADR跌近7%

國泰投信賠10億內幕曝光　價值投資老手揭郭明鑑背鍋關鍵

千金股世芯傳獲亞馬遜獨家自研晶片訂單　股價攻漲停

快訊／台股大尾「抓去關」+1　聯電明起處置到7／15

亞股開殺！日股重摔1500點　韓股一度暫停程式交易

台股崩跌1037點失守46K　台積電跌60元至2445

台股急跌加碼！　資深分析師傳授「543布局法」

台股狂殺千點急拉收跌274點　台積電跌40元收2465

全台最富！「關新里」重奪冠　前3名落腳台北、新竹縣市

00918千億規模換股！增刪13檔砍國巨、聯電　6檔ETF調整一次看

快訊／破紀錄！00929配0.38元　年化配息率15%

2026國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

快訊／323萬股民注意！0050配0.6元大縮水　7／21除息

青雲科技遭搜索慘吞2根跌停！公司連發3重訊

青雲總座聲押後辭職！捲走私晶片至中國案下台　董事長特助真除

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊
姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366