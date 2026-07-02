航港局區域聯合演練　有效提升東部海域船舶緊急應變與救援效率

▲空勤出場並實施吊掛救援。（圖/航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為強化東部海域船舶失去動力應變救助與污染防治能力，航港局東部航務中心於今(2)日在花蓮市太平洋公園，成功聯合舉辦「115年區域聯合救生救難暨海洋油及化學品污染應變演練」。

本次實兵演練結合花蓮縣環保局、海巡署東部分署、花蓮港務分公司及中油公司等單位，不僅對船舶失去動力應變機制進行驗證，更利用複合式災害想定，確保各單位於災時皆能第一時間迅速啟動聯合應變網。

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為驗證跨單位聯合應變機制，演練特別模擬了兩大突發狀況：第一是民眾划獨木舟遇到大浪不慎落海；第二則是貨輪失去動力擱淺，不僅造成船員落海，還引發海面油污外洩，甚至在岸邊發現不明放射性化學品桶等危急狀況。

▲與會單位來賓大合照。（圖／航港局提供）

演練過程中各單位密切配合，並靈活導入「無人機」及「遙控式動力救生圈」等高科技設備輔助救援。整體演練從通報應變、搜救計畫擬定、啟動搜救機制，到海空聯合人員救助、油污染圍堵清除及化學品防護偵檢，各階段環環相扣，成功展現公私部門緊密的協同合作能力，達成預期之應變成果。

航港局表示，透過各單位全力以赴、積極投入，已進一步深化了橫向聯 繫與合作默契；未來將持續完善海難災害防救能量，並透過演練予以驗證成效，全力保障東部海域海上航行安全、民眾生命財產以及珍貴的海洋生態環境。



