郭明鑑兼職風暴擴大　國泰金集團今遭金檢

快訊／股海落難！友達爆7325.13萬違約交割 今年上市第3大

台股投資人落難憾事再起！證交所今（2）日公告熱門面板股友達（2409）遭元大中壢、口袋證券、凱基虎尾等3家券商通報7325.13萬元違約交割，為今年上市公司違約金額第3大，同時也是今年上市櫃公司違約金額第6高。

5檔「抓去關」新名單 載版股景碩明起處置到7／16

證交所今（2）日公告新增5檔處置股，自明（3）日起處置到7月16日止，其中ABF載版股景碩（3189）等4檔為二度處置，分盤交易列為20分鐘撮合。

外資提款台股890億！大砍友達 買賣超前十名一次看

台股今（2日）早盤跌逾千點，4萬6千點失守，惟收盤跌幅大收斂，收跌274點，外資由買轉賣，今日大砍890億元，其中友達（2409）賣最多，而賣超前5大中金融股佔了三檔。

銀行挨罰400萬！ 前行員10個月盜ATM清算款被抓

中信銀行前行員挪用該行ATM清算款及財金清算款約297萬元，金管會認為，該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，依銀行法第129條第7款規定核處400萬元罰鍰。

被動元件廠九豪「出關狂飆今重挫6%」 公告單月虧損但見改善

被動元件廠九豪（ 6127）股價波動大，被要求提前公布獲利，自結5月單月虧損 1700萬元，與去年同期相較，虧損減半；而九豪本周處置出關後，昨（1日）在資金湧入下，衝破百元刷新高價，今（2日）則以大跌6.5%、90.6元作收。

台積電200億美元增資美國廠！ 投審會曝攻12吋晶圓及先進封裝

經濟部投審會今（2）日討論9大重大投資案，其中以台積電（2330）以200億美元投資美國亞歷桑納州廠最吸睛，投審會指出，台積電此次追加投資的目的在於建置12吋晶圓廠及先進封裝廠。

台股狂殺千點急拉收跌274點 台積電跌40元收2465

台股今（2日）開低走低，加權指數終場收跌274.83點，以46744.16點作收，跌幅0.58％，成交量1兆零163.6億元。

青雲總座聲押後辭職！捲走私晶片至中國案下台 董事長特助真除

上櫃公司青雲（5386）因捲入走私AI晶片至中國案，青雲總經理呂仰鎧遭基隆地檢署聲請羈押獲准，公司重大訊息發出僅1天，今（2）日青雲再緊急發出公告，呂仰鎧辭職，由董事長特助邱陳振接任總經理一職。

走私輝達晶片銷中！ 美超微發聲明：台灣總部未被搜索

基隆地檢署持續偵辦國人涉嫌走私美超微（Supermicro）高階AI伺服器至中港澳，對此美商美超微（Supermicro）當地時間1日（台灣時間2日）美超微營收長Matt Thauberger發布最新致客戶與夥伴聲明，4點澄清強調Supermicro台灣辦公室並未被任何政府機關搜索，「相反地此事件凸顯了我們與台灣主管機關的持續合作。」

迎第三季旺季！台塑、台化刷漲停 中低價塑化股紅通通

中東地緣政治緊張情勢緩，布蘭特原油每桶價格回跌到70美元大關，石化上游主要原料乙烯、丙烯報價走跌，中下游成本壓力放緩，加入時序進入第三季旺季，避險資金轉進塑化類股，台塑四寶台塑（1301）、台化（1326）連袂上攻漲停價位，南亞（1305）勁揚逾7%，創下197元歷史新高價位。