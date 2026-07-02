台股主動式ETF封神演義！00991A狂飆96%登頂上半年主動式ETF績效王

文／基金醫生馮志源（理柏LSEG Lipper亞太區研究總監）

台股主動式ETF市場今年上半年上演了一場驚心動魄的「封神演義」！各家頂尖經理人貼身肉搏，好戲連台。最終，由呂宏宇操盤的「00991A主動復華台灣未來50」，憑藉鬼神般的選股實力，上半年以96.4%的逆天績效，硬生生擊退緊追在後的00981A（92.6%），成功摘下上半年「台股主動式ETF績效王」的桂冠！這場壓軸對決，更被市場網友戲稱為「呂洞賓力退瑤池金母」的世紀大戲！

史詩級逆轉，第二季單季狂飆75%

回顧台股主動式ETF表現，主要由復華、統一、群益及第一金投信展開頂尖對決，其間互有領先，纏鬥異常激烈！根據理柏統計，00991A主動復華台灣未來 50今年1月以「怪物新人」之姿，先聲奪人，單月績效以12.5%率先拔得頭籌，不過，面臨劇烈修正的3月，00991A 單月逆勢回檔了8.9%，首季績效雖僅以12.2%暫居下風，但步入第二季後，00991A迅速回神，選股猶如神助，在台股全面噴發的4月，單月繳出42.2%的神級績效表現，精準承接了AI與科技權值股的主升段行情；5月面對市場高檔震盪，持續擴大戰果再下一城，單月績效持續提升至17.6%；然而，最重要的關鍵在於盤勢震盪極度劇烈，同時也是半年度結算的6月份，當大盤明顯陷入高檔觀望，主流強勢股輪動快速，股價波動相對劇烈之際，不少原本同為領先群的00994A、00987A、00985A紛紛敗下陣來，單月績效轉為負數，只有00991A仍力挽狂瀾，單月持續以4.6%的正報酬穩健收宮，一錘定江山，也硬生生擋下00981A（6月單月績效僅1.7%）的最後進逼，總計00991A第二季單季狂飆75.1%，創下史詩級的績效大爆發，奠定了上半年績效封王的勝基。

「精準選股」＋「敢於重壓」的雙重乘數效應

00991A的勝出關鍵在於「精準選股」與「敢於重壓」的雙重乘數效應！經理人揚棄了傳統被動式 ETF 平衡分散的包袱，大膽採取高度集中、精準重壓多檔兼具「轉折爆發力」與「產業主升段」的大黑馬股，光是前5大成分股的總權重就高達近4成，更有高達7成以上的權重集中在前25檔特定電子中游、半導體零組件與IC設計的「核心標的」上，這樣的積極策略成功捕獲了不少今年以來漲幅2倍，甚至3倍以上的超級大妖股。

進一步注意到，00991A第一大持股是護國神山-台積電，持股比重最高一度上攀20%，不過台積電第二季漲幅陷入停滯，經理人改弦易轍，將權重降低至近12%，讓出的權重轉由其他強勢重倉股承接，成功擴大戰果，其中第二大持股（佔比近10%）的國巨，第二季單季股價狂飆368%，累計上半年飆升近400%，還有ABF載板三雄的欣興（佔比5.2%）、南電（佔比3.4%）和景碩（佔比3.3%），第二季單季分別暴漲113%，105%及167%，上半年更分別飆漲386%，388%和458%。

在AI與電子上游供應鏈中，00991A同樣精準卡位，台光電（持股6.5%）第二季強漲107%，上半年累計大漲227.7%；台燿（持股4.2%），第二季單季暴漲195%，上半年飆漲240%；佔比5.4%的聯發科也不遑多讓，第二季單季暴漲185%，上半年累計飆漲197%，還有記憶體的南亞科和群聯，都是箇中核心主攻部隊，00991A憑藉著高超的選股敏銳度、卓越的資金配置效率與時間複利，「重壓主流，讓獲利奔跑」，不僅完美演繹了主動式經理人創造超額報酬（Alpha）的靈活操作實力，更成為這場競爭極度激烈的台股主動式ETF戰場中最耀眼的明星！

規模狂翻6倍！順勢公布7.37%高年化配息

00991A自去年12月18日掛牌以來就以「怪物新人」之姿話題不斷，不僅短短三天募集期竟狂掃108億元，上半年績效封王後，股價更順勢站上20元大關，若以原始發行價10元計算，短短半年多績效直接翻倍，基金規模大幅擴增近6倍至700億元，受益人也突破26萬人，同時00991A順勢公布半年度配息結果，每受益權單位預估配發0.77元，以7月1日收盤價20.87元計算，單次配息率約3.68%，年化預估配息率約7.37%，除息日訂為7月21日，最後買進日為7月20日，並於8月14日領息。

「望遠鏡」式的前瞻選股策略

有別於傳統被動式市值型ETF往往要等公司市值長到夠大才買進的「後視鏡」投資邏輯（人家都漲完了你才進場），00991A採取的是具前瞻性的「望遠鏡」策略。它不只看現在的巨人，更精準捕捉產業脈動，力求在沙礫中挖掘出「未來的50大成分股」！經理人將投資雷達鎖定在市值排名51至150名的「核心成長帶」黑馬，更打破疆界，將觸角直接延伸到最具爆發力的「上櫃」高成長公司。在小金雞還沒變成大恐龍之前就提早精準卡位、重倉布局。00991A上半年高達96.4%的逆天績效，無疑是用實力在在證明了這種「前瞻選股邏輯」的絕對優越性！

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