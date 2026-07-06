去年換股拚成長大成功！00929今年勇奪高股息ETF績效王　6月轉押AI高息股

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）換股威力浮現！00929去年12月以「拚成長」為選股主軸，納入台積電、聯發科、大立光等權值股後，帶動績效與配息同步躍升，今年以來報酬率位居高股息ETF之冠，配息更四度調升，顯示12月換股策略奏效。隨著台股進入除權息旺季，00929今年6月換股則轉向「追股息」，鎖定高殖利率且尚未除息個股，為下半年配息提前蓄水，也讓新成分股後續表現備受市場關注。

00929指數編製規則去年年底進行三大調整，包括成分股由40檔增至50檔，納入生技醫療、綠能環保、數位雲端三大新興產業，並將換股頻率由一年一次改為一年兩次，分別於6月及12月調整，讓投資組合更能靈活因應市場變化。

其中，6月換股以「追股息」為核心，鎖定台股除權息旺季，剔除已完成除息的年配息個股，優先納入高殖利率且尚未除息標的，為下半年配息水庫預作準備；12月則轉為「拚成長」，聚焦高成長潛力科技股，追求資本利得，同時優先納入季配息、半年配息公司，提前布局隔年除權息行情。透過一年兩次換股，00929逐步從傳統高股息ETF，轉向「股息＋成長」雙引擎。

也因此，去年12月迎來指數升級後首度換股，00929新增11檔非年配息個股，包括台積電、聯發科、大立光等重量級權值股，強化多頭行情中的跟漲能力。CMoney資料顯示（截至6月29日），00929今年以來報酬率達76.5%，不僅居高股息ETF之冠，也勝過大盤及多檔主動式台股ETF，凸顯12月換股策略成效。

隨著今年台股除權息旺季展開，00929於6月再度進行成分股調整，戰略重心由成長轉向配息。本次換股「22進22出」，剔除台積電、聯發科、仁寶、宏碁、和碩、文曄、力成、環球晶等22檔，同步納入鴻海、佳世達、英業達、技嘉、微星、廣達、中華電、台灣大、緯創、神達、遠傳等22檔。由於去年12月偏成長的換股策略已帶動績效與配息同步走強，這次6月新名單出爐，也讓投資人更加期待後續表現。

有股民分析，00929此次換股，主要是將資金從高基期權值股，轉向位階相對較低、殖利率更具吸引力，且同樣具備實質AI題材的「新同學」，涵蓋AI伺服器、AI PC、電子代工、液冷散熱等熱門題材，有機會爭取下半年AI出貨潮帶來的成長動能；另一方面，納入中華電、台灣大、遠傳等電信三雄，則可提高防禦力與息收穩定度，讓投資組合不只具備攻擊性，也更能抗震。至於台積電、聯發科遭剔除，並非基本面轉弱，而是股價大漲後殖利率相對下滑，不符合6月「追股息」的戰略目標。

股民認為，換股後的00929，已成為一檔攻守兼備的ETF，一方面持續布局AI供應鏈，掌握成長題材；另一方面納入電信三雄，穩住高股息基本盤。在目前大盤震盪加劇的環境下，這樣的投資組合調整，反而有助存股族避開權值股高檔修正風險，同時掌握下半年除權息行情。