台積電200億美元增資美國廠！　投審會曝攻12吋晶圓及先進封裝

▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部投審會今（2）日討論9大重大投資案，其中以台積電（2330）以200億美元投資美國亞歷桑納州廠最吸睛，投審會指出，台積電此次追加投資的目的在於建置12吋晶圓廠及先進封裝廠。

投審會的9大重要投資審議包括2件僑外投資案、金額合計新台幣67億4844萬元；另有7件、共230億5,408萬美元對外投資案，其中以台積電增資美國廠200億美元最高，另有台塑（1301）、廣達（2382）、光寶（2301）等案對美投資。

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台塑以原持有美國台塑工業美國公司（FORMOSA INDUSTRIES CORPORATION）之全部股權作價2億9,216萬9,500美元，認購取得美國台塑美國公司（FORMOSA PLASTICS CORPORATION, USA）之增資新股。



記憶體廠南亞科（2408）以10億美元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.，主要投資於美元定存，以降低外匯避險成本。

廣達以6億美元對外投資英屬開曼群島商QUANTA INTERNATIONAL LIMITED，轉投資美國QUANTA MANUFACTURING INCORPORATION，從事電腦及周邊設備組裝加工業務。

台燿科技（6274）以泰銖16億元（約折合4,948萬2,000美元）增資泰國 TAIWAN UNION TECHNOLOGY（THAILAND）CO., LTD.，從事經營生產銅箔基板(CCL)、黏合片(PP)之業務。

光寶科技以9億1900萬美元增資美國LITE-ON, INC.，從事經營光電產品、伺服器電源解決方案及電源產品之銷售及製造業務。

富邦人壽以英鎊1億4,347萬5,000元（約折合1億9,343萬3,000美元）增資英屬澤西島FUBON MTL PROPERTY (JERSEY) LIMITED，從事不動產租賃業務。

在僑外投資方案，荷蘭商LILLY NEDERLAND HOLDING B.V.以相當於新台幣35億7,660萬9,100元等值外幣，增資台灣禮來公司，從事西藥批發業務。另有英商FORMOSA 6 HOLDINGS COMPANY LIMITED以貨幣債權新台幣31億7,183萬3,550元，增資海廣國際投資公司，從事一般投資業務。