▲加盟房仲唯一！永慶不動產第10度獲「臺灣服務業大評鑑」肯定。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

由《工商時報》主辦、被譽為臺灣「服務業奧斯卡」的「臺灣服務業大評鑑」今年邁入第15屆，日前舉行盛大頒獎典禮，頒獎典禮由副總統蕭美琴錄影致詞，行政院長卓榮泰也親自出席，共同見證各產業服務標竿誕生。永慶不動產憑藉穩定且優異的服務品質，再度榮獲「連鎖房仲業－銀牌賞」，這不僅是永慶不動產第10度躋身前三名，更是全台加盟房仲品牌中，唯一達成此項輝煌紀錄的品牌，展現其在全台門市一致且穩定的高規格服務水準。

▲▼永慶不動產再度榮獲「連鎖房仲業－銀牌賞」，第10度躋身臺灣服務業大評鑑前三名。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成點出品牌長年獲獎的核心原因。他表示，永慶不動產多年來持續深耕四大面向，包括堅持誠實服務、提升服務品質、落實系統工具運用，以及發揮聯賣共享精神，成為品牌穩健發展的重要基礎。

▲▼第15屆「臺灣服務業大評鑑」頒獎典禮登場，副總統蕭美琴錄影致詞，行政院長卓榮泰親自出席。

莊志成指出，更重要的是，全台永慶不動產每位店東長與第一線夥伴都秉持共同的服務理念，一步一腳印贏得消費者信任，也獲得專業評審肯定，永慶不動產累計10度獲獎，不僅證明加盟房仲同樣能提供頂級、優質的服務，更展現品牌長年深耕服務品質的成果。

▲▼永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶不動產長年深耕誠實服務、服務品質、系統工具運用及聯賣共享四大面向，是品牌持續獲獎的關鍵。

今年評鑑規模再創新高，共動員61位具國際專業資格的神祕客，累計出勤達1824人次，查核30個業種、385家企業及456個服務據點，受評第一線服務人員達2169人，為國內同類型評鑑最大規模。評鑑結果顯示，在AI應用與全通路服務快速普及的時代，企業競爭已從單純效率比拚，逐步回到「溫度」與「體驗」的核心戰場。

▲今年「臺灣服務業大評鑑」規模再創新高，共動員61位具國際專業資格的神祕客，評鑑30個業種、385家企業及456個服務據點，為國內同類型評鑑最大規模。

面對科技帶來的產業變革，柯南國際總顧問張真提出未來的三大服務趨勢建議。他強調，第一是「服務要聚焦溫度」，服務不只是死板地把SOP做好，更重要的是能真實了解顧客心中真正的需求；第二則是「科技聚焦體驗」，許多企業雖然提供了大量數位工具，但必須回過頭檢視，這些工具是否好操作、容易上手，並能直接解決顧客的問題；第三為「通路強化整合」，不論是線上數位通路還是實體門市，企業都必須提供品質一致的服務。

▲柯南國際總顧問張真分享未來三大服務趨勢，聚焦「服務」、「科技」與「整合」三大面向。

莊志成表示，永慶不動產始終相信「好的服務能帶來好的績效」。持續累積消費者信任，不僅吸引更多優秀店東加入品牌，也帶動加盟體系穩健擴展。他指出，近10年來，永慶不動產店數由320店增至650店，夥伴人數也從5,000人成長至突破1萬人，加盟店單店平均業績更提升至2,840萬元。這些成果證明，只要堅持做好服務，不僅品牌能持續壯大，也能帶動加盟店共創亮眼績效。

掌握服務趨勢，正是永慶不動產長年獲獎的關鍵。在嚴謹的評鑑中，不僅展現單一門市的優異服務，更彰顯全台門市一致且穩定的服務品質，也再次證明唯有將服務落實到每一個細節，才能持續贏得消費者信任與專業評審肯定。