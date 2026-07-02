外資提款台股890億！大砍友達　買賣超前十名一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（2日）早盤跌逾千點，4萬6千點失守，惟收盤跌幅大收斂，收跌274點，外資由買轉賣，今日大砍890億元，其中友達（2409）賣最多，而賣超前5大中金融股佔了三檔。
三大法人今日合計賣超842.55億元，含外資賣超890.47億元，投信買超91.1 9億元，自營商賣超43.28億元。
外資今賣超前10大個股，依序為友達4萬6140張、兆豐金（2886）3萬2265張、第一金（2892）2萬8970張、永豐金（2890）2萬7691張、鴻海（2317）2萬5247張、華航（2610）1萬6230張、彰銀（2801）1萬6119張、南茂（8150）1萬3757張、中鋼（2002）1萬3713張、聯電（2303）1萬2537張。
外資今買超前10大個股，依序為華邦電（2344）4萬1390張、富邦金（2881）3萬7126張、中石化（1314）3萬2887張、國泰金（2882）2萬5492張、台塑（1301）2萬5122張、國喬（1312）1萬6570張、凱基金（2883）1萬5067張、正新（2105）1萬4763張、台中銀（2812）8163張、仁寶（2324）8124張。
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