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蘋果摺疊機是糖還是毒藥？ 　 一文看3檔軸承台廠供應鏈陣痛期

▲▼摺疊iPhone。（圖／MacRumors）

▲摺疊iPhone。（圖／MacRumors）

文／玩股華安

摺疊手機滲透率難破2%，軸承廠跨入面臨高研發與低良率陣痛。富世達已成功轉型AI；兆利與新日興則因零件成本暴漲及前期高投入，2026年首季獲利大衰退，投資仍須回歸實質獲利預期。

蘋果史上最貴的 iPhone，真的要來了。外電報導，首款摺疊 iPhone（iPhone Ultra）單機售價將逾 2,000 美元、上看 2,500 美元，換算新台幣約 6 萬到 8.3 萬元，若單純以當前美金匯率換算，大約落在新台幣 6 萬到 8 萬元之間。不過，依據過去蘋果在台灣的實質定價慣例來看，在台灣實質換算匯率大約都落在 1：37出頭，推算首款摺疊 iPhone 登台後的台灣官方售價，預估將由 7 萬到 9 萬元之間，若加上規格升級，價格將突破十萬元大關。雖然發表時間鎖定 2026 年 9 月秋季發表會，但因摺疊面板工藝複雜，正式開賣可能延到第 4 季、甚至 2027 年春天。

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題材一出，台灣「軸承四雄」：新日興（3376）、兆利（3548）、富世達（6805）、信錦（1582）市場也早已猜測誰有機會成為「蘋果摺疊機供應鏈」。其中以新日興接獲多數蘋果訂單，以及兆利、富世達也可能擁有部分訂單的猜測為主，問題是這兩檔的獲利卻正在大幅衰退。新日興 2026 第 1 季 EPS 只剩 0.15 元、年減 87%；兆利 2026 第 1 季更是由盈轉虧，單季 EPS 掉到 -1.35 元，摺疊機究竟是糖果還是毒藥？

要回答這題，得先看懂一件事：每一家軸承廠跨入摺疊機，都要先經歷一段「陣痛期」——砸研發、砸資本支出、熬良率，毛利率先被壓下去，撐過去的人才吃得到甜頭。這篇就用三家公司在陣痛週期的「不同位置」，帶你判斷這波題材到底能不能追。

摺疊機市況 2020～2026：喊了七年，滲透率才剛要爬過 2%

先把殘酷事實攤開——摺疊機喊了六年，到 2025 年依然是個小眾品類。我們來看這六年的全球出貨量與滲透率演變：

2020 年：全球出貨僅約 350 萬支，滲透率不到 0.3%，純屬市場投石問路階段。

2021 年：出貨翻倍成長至約 900 萬支，滲透率首度突破 0.7%。

2022 年：出貨來到約 1,280 萬支，滲透率約 1.1%，市場開始高調宣傳。

2023 年：全球出貨約 1,590 萬支，滲透率拉升到 1.4%。

2024 年：全球出貨約 1,780 萬支，占智慧型手機市場約 1.5%（TrendForce）。

2025 年：預估約 1,980 萬支，滲透率約 1.6%，與 2024 年幾乎持平。整整一年，這塊餅只長大了 0.1 個百分點。

2026 年： 機構預估全球摺疊手機出貨量有望年增達 30%，讓滲透率挑戰 2% 以上。

2020 到 2022 年是摺疊機成長最快的「甜蜜期」，但到了 2023 年之後，成長力道明顯撞到天花板。雖然市場樂觀預估 2026 年將再次大幅成長，但在目前硬體成本漲價壓力下，高昂的終端售價恐怕很難讓這個美夢成真。

從富世達觀察　跨入摺疊機的「陣痛期」

軸承這門生意，跨入摺疊機的門檻相當高，摺疊軸承精密度要求高、需要自動化設備，每條自動化產線要台幣 9 千萬到 1 億，而一條傳統 NB 軸承產線只要數百萬。這麼重的投入，初期一定壓毛利；而毛利要回來，關鍵在良率，良率則要靠「越早投入、訂單越多」去磨。

① 富世達（6805）：已經熬過陣痛、如今已轉型往 AI領域

富世達 2019 年切入摺疊手機相關研發，會計師查核報告顯示其 109 年（2020 年）的研發費用直接翻倍衝到 2 億 2,200 萬元 ，研發費用率高達驚人的 10% ，當時因為初期量產難度極高，財報關鍵查核事項更直接點名「存貨評價與呆滯」具有極大風險 。

在熬過手機良率爬坡後，富世達面對下一波 AI 伺服器水冷商機，展現了極強的研發推進力。2024 年富世達的研發費用就已經大幅暴增到 4 億 4,476 萬元，比前一年狂增 61% ；而到了 2025 年研發費用再次噴發，狂砸 5 億 7,151 萬元 ！

這筆研發子彈讓它成功跨入高毛利的 AI 產業。富世達 2024 年底通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭認證，2025 年正式放量。伺服器相關營收占比從 2024 年的 5.3% 狂飆到 2025 年的 36.3%，最新 2026 年第 1 季更突破 5 成、一舉達到 56.4%，「伺服器營收首度反超摺疊機」 。其毛利率更從 2024 全年的 22.31% 、2025 全年的 26.34% ，衝上 2026 年第 1 季的 32.31% ，單季 EPS 繳出 13.38 元創歷史新高 。

② 兆利（3548）：2021 年大砸研發、繳足學費，115 年存貨跌價與原物料成本雙重壓力

翻開兆利長年的財報，早在 110 年（2021 年）正式大舉切入摺疊手機時，其當年的研發費用就衝上了歷史前高的 2 億 7,982 萬元。當時因為設計難度極高，試產導致產線上大量零件不合格而報廢，兆利 2021年毛利率、營益率也暴跌到 16.5% 與 3.09%，這就是初期良率只有 30% 時的代價。

兆利後續摺疊手機良率拉升至 85%以上，並在 2022年摺疊手機興起時，帶動EPS跳升至 7.88元，並連續三年獲利穩站高峰。但在 2025年上游原物料成本的大漲，以及摺疊手機銷售不如預期下，讓獲利能力大幅衰退 ！2026年Q1獲利，在認列存貨跌價損失之下， 本業由盈轉虧（營業淨損 7,627 萬元） ，單季 EPS 砸出大虧損的 －1.35 元 。

③ 新日興（3376）：陣痛「正在進行式」，摺疊都還沒放量，研發費用先飆歷史新高

新日興是被市場高度點名的蘋果摺疊軸承供應鏈，但它現在正站在富世達、兆利當年的痛苦起跑點。我們翻開 2025 年合併綜合損益表，最直接的證據就是「降不下來的研發費用」與「被吃光的本業利潤」 。114 年新日興的研究發展費用直接飆高到 6 億 1,865 萬元，比 113 年的 5 億 1,696 萬元暴增了 19.6％，研發費用率高達 5.76％ 。在整體營收從 133 億元大幅衰退到 107 億元的緊縮寒冬下，研發費用不減反增，證實了新專案前期所需的龐大工程投入是挪不開的重擔 。由於前期設計難度極高，114 年度的合併營業利益直接從 12.53 億元「雪崩 86.6％」至僅剩 1 億 6,773 萬元，實質營業利益率直接被壓榨到只剩下極度微薄的 1.56％，而 113 年好歹還有 9.4％ 。

最新 2026 年第 1 季財報顯示，新日興依然在痛苦地繳學費，單季合併營收為 23.53 億元，年減 16.14％，但營業利益卻轉為虧損 1,000 萬元，導致單季 EPS 僅剩 0.15 元、年減達 87％。「摺疊單根本還沒真正入帳放量」之前，就已經為了高複雜度的前期開發專案瘋狂大砸資源。

此外，在觀察新日興的股權分散，從最新籌碼結構來看，新日興自 2024 年以來，隨著摺疊機題材不斷被市場炒作，其「散戶持股」一路狂飆至 30.68%，在散戶滿懷希望接盤的同時，「大戶持股比例」卻在同步一路向下溜滑梯，這種籌碼極度渙散、股票全流向散戶口袋的結構，意味著現階段的籌碼相當不穩定。

摺疊機是糖果還是毒藥？

蘋果首款摺疊 iPhone 讓市場進行一場提前佈局。然而必須面對財務現實，即使未來蘋果摺疊手機順利放量，新日興獲利迎來回升，但以目前的股價對應當前的獲利表現，可能不足以拉動如此高昂的股價。不過，蘋果概念股長年存在著「9 月初秋季發表會前押寶行情」的市場慣性，這種籌碼面的慣性，讓新日興股價在下跌時下方仍具買盤支撐；但往往在發表會利多出盡過後，就容易有失望賣壓出籠。

追逐題材是市場常態，但中長線操作仍需要回歸公司本質的「獲利能力預期」為主。此外，目前的台股市場結構早已被 AI 巨浪徹底改變，大筆資金正源源不絕被 AI 鏈強勢吸走；在這種強烈的磁吸效應下，現階段完全不具備 AI 實質題材、純靠手機題材苦撐的個股，未來更難吸引市場長線資金的青睞。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： 蘋果摺疊機摺疊手機軸承供應鏈富世達AI轉型台股趨勢

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