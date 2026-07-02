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5檔「抓去關」新名單　載版股景碩明起處置到7／16

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（2）日公告新增5檔處置股，自明（3）日起處置到7月16日止，其中ABF載版股景碩（3189）等4檔為二度處置，分盤交易列為20分鐘撮合。

處置股明細如下：

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中福（1435）：20分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達59.42%

景碩（3189）：20分鐘撮合
原因：今日本益比為 233.80，且股價淨值比為10.13；當日週轉率為 5.25%，暨元大證券商成交買進金額達1億元以上，且占當日該有價證券總成交金額比率為27.13%。單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上，且達1億元以上

光鼎（6226）：20分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達59.55%；最近30、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅各達113.20%、203.18%

尖點（8021）：20分鐘撮合
原因：今日本益比為 155.87，且股價淨值比為14.66 。另當日週轉率為 7.03%，暨元大證券商成交買進金額達1億元以上，且占當日該有價證券總成交金額比率為27.60%。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上

雷虎（8033）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達29.76%，且今日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之8.57倍；今日之週轉率為33.80%；今日之本益比為 277.61，且股價淨值比為14.72 。另當日週轉率為33.80%，暨元大證券商成交賣出金額達1億元以上，且占當日該有價證券總成交金額比率為29.37%。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上

關鍵字： 處置股證交所景碩雷虎股價異動

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