ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

換屋族鎖定內湖五期　在地房仲：6千萬內物件「房價微漲」

▲▼ 內湖五期 。（圖／永慶提供）

▲在台北市眾多重劃區中，內湖五期重劃區向來被視為兼具居住品質、產業紅利的高端住宅聚落。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

在台北市眾多重劃區中，內湖五期重劃區向來被視為兼具居住品質、產業紅利的高端住宅聚落，隨著內湖科技園區持續發展、舊宗段辦公聚落逐步成形，加上區域土地開發已近飽和，使內湖五期房市始終維持穩定表現，即使歷經央行第七波選擇性信用管制，房價仍展現強勁支撐力。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房屋內湖五期行善店長姜富源表示，內湖五期目前可開發素地已所剩無幾，區內僅剩約4塊基地尚未開發，土地供給相當有限，也成為房價穩定的重要原因，目前新完銷預售案成交單價約每坪115萬至135萬元；屋齡約10至15年的中古大樓，依坪數不同，成交行情約落在每坪90萬至105萬元，部分坪數較小的產品則約85萬至95萬元。

姜富源指出，內湖五期住宅產品以10至17年屋齡的大樓為市場主力，且不同於其他重劃區以小坪數為主，五期多為中大坪數規劃，其中4房產品占比最高，也是市場最具代表性的產品，總價約落在6500萬元至1億元之間，充分反映區域高資產住宅定位。

談到五期最大的特色，姜富源形容，內湖五期一直有著「美式生活圈」的規劃概念，街廓整齊、道路筆直，巷道普遍約6至8米寬，整區採全紅線規劃，避免違規停車造成交通壅塞，加上綠覆率高達約7成，營造出低密度、舒適宜居的住宅環境，也因此成為不少高資產族群指名入住的區域。

買盤方面，姜富源分析，約2至3成來自在地換屋客，許多居民長期居住於五期，小孩成家立業後，會選擇在區內再購置一戶，方便彼此照應，也兼具資產配置功能。另一大主力則是受惠於內科舊宗段辦公聚落發展，不少大型企業陸續進駐，吸引不少企業主及中高階主管就近購屋，形成穩定且具支撐性的購屋需求。

▲▼ 內湖五期 。（圖／永慶提供）

▲內湖五期上半年成交量與去年同期相比僅少1件。（圖／永慶提供）

至於內湖五期市場供需狀況，姜富源表示，上半年成交量與去年同期相比僅少1件，整體交易相當穩定，待售量也不高，市場並沒有明顯賣壓，雖然央行信用管制對高總價產品仍有一定影響，但整體均價仍維持平穩，部分稀有產品甚至持續創價。

姜富源指出，目前內湖五期市場表現最佳的是45至55坪、總價約4500萬至6000萬元的三房至小四房產品，由於符合高資產家庭換屋需求，加上區內供給有限，價格仍有微幅走揚空間；至於總價更高的大坪數產品則大致維持平盤。

展望後市，姜富源認為，內湖五期兼具成熟重劃區、美式街廓規劃、產業聚落及稀有土地供給等優勢，整體房市仍將維持穩健發展，尤其具備稀有性與特殊坪數的產品，在供給有限下，可持續展現保值與增值潛力。

▲▼ 內湖五期 。（圖／永慶提供）

▲姜富源認為，內湖五期可持續展現保值與增值潛力 。（圖／永慶提供）

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

關鍵字： 永慶區域房市永慶房市訊息永慶內湖五期重劃區房價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

典典寶寶看劉亮佐演戲 　嚇到萌喊：爸爸在打架！

推薦閱讀

快訊／載板4檔腳軟！南電摜跌停　欣興摔半根

快訊／載板4檔腳軟！南電摜跌停　欣興摔半根

AI、高效能運算（HPC）及高頻寬記憶體（HBM）成長，ABF載板需求緊俏；然而，近期傳出南韓記憶廠要求載板降價雜音，加上今（6）日揖斐電（Ibiden）回挫，引發載板三雄殺機，南電（8046）開低直接摜壓到1070元跌停價位，欣興（3037）除息首日出師不利，填息後翻黑重挫逾6%，摜破900元大關，景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）跌幅超過半根停板。

2026-07-06 11:26
高價股熄火！信驊跌千元仍居股王　3檔觸跌停

高價股熄火！信驊跌千元仍居股王　3檔觸跌停

高價股熄火，台股「萬金股王」信驊（5274）受到大型ETF持股策略調整影響，今（6）日盤中重挫逾1290元或跌7.47%，退至15975元，連帶多檔高價股信心不足，台光電（2383）、南電（8046）、台燿（6274）盤中摜至跌停，加權指數一度殺逾200點。

2026-07-06 11:41
一刷天價就變天！台光電急殺逾9%　本土投顧堅喊目標價7200元

一刷天價就變天！台光電急殺逾9%　本土投顧堅喊目標價7200元

台光電（2383）今（6）日股價上演高檔震盪，早盤一度衝上6250元新天價，不過隨即引爆獲利了結賣壓，盤中跌幅逾9%，股價由高點急速拉回，成為盤面焦點。

2026-07-06 10:05
低價塑化股出頭！中石化收復票面　中纖續刷15年新高

低價塑化股出頭！中石化收復票面　中纖續刷15年新高

台股4萬7千點高檔震盪，市場轉進具題材中低價塑化類股，中纖（1718）挾著AI題材成為近期交投重心，今（6）日早盤漲幅逾8%，上攻到16.2元，創下2011年3月以來新高，而中石化（1314）日前收購高雄塑酯6成股權，有轉型MMA（甲基丙烯酸甲酯）題材，股價強攻收復10元票面，到10點20分，兩檔個股成交量均超過20萬張，位居上市成交量前五大個股。

2026-07-06 10:34
AI記憶體供不應求！三星Q2獲利估暴增18倍　可望連3季創新高

AI記憶體供不應求！三星Q2獲利估暴增18倍　可望連3季創新高

三星電子（Samsung Electronics）將於8日公布第二季初步財報，市場預估，在人工智慧（AI）帶動記憶體需求持續強勁下，第二季營業利益可望年增約18倍，連續第三季改寫歷史新高，反映全球記憶體市場供不應求的局面仍未緩解。

2026-07-06 10:36
AI熱潮助攻！SK海力士赴美募資280億美元　挑戰史上第二大上市案

AI熱潮助攻！SK海力士赴美募資280億美元　挑戰史上第二大上市案

受惠人工智慧（AI）熱潮帶動高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）6日宣布啟動美國存託憑證（ADR）上市計畫，預計募資約280億美元，將成為全球近年規模最大的上市案之一。

2026-07-06 09:53
台股4萬點還敢追？00981A定期定額一年報酬翻倍　奪前十大台股ETF冠軍

台股4萬點還敢追？00981A定期定額一年報酬翻倍　奪前十大台股ETF冠軍

台股站穩4萬點大關，不少投資人一邊擔心錯過行情，一邊又害怕買在高點，「現在還能不能進場？」成為市場最熱門話題。法人指出，當市場位於高檔、震盪加劇時，與其反覆猜測最佳買點，不如透過定期定額分散進場時點與成本，只要選對標的，長期仍有機會參與台股成長行情。

2026-07-06 10:47
期交所4項新制7/6上線　助交易人精準管理風險

期交所4項新制7/6上線　助交易人精準管理風險

因應台股高價股時代的市場變化趨勢，臺灣期貨交易所（期交所）於7月6日同步上線四項制度革新。分別為調整高價股票期貨最小升降單位、擴大三階段漲跌幅機制適用商品、小型化黃金類商品及非金電指數期貨之契約規格及增掛黃金選擇權履約價格序列。期交所期盼透過更靈活的交易工具與更完善的防護網，協助交易人降低資金門檻、精準管理風險，全面提升臺灣期貨市場國際競爭力。

2026-07-06 10:44
台積電漲30元至2480　台股漲614點至47395

台積電漲30元至2480　台股漲614點至47395

美股4大指數有漲有跌，台股今（6日）以46897.18點開出，指數大漲116.56點，漲幅0.25％。因台積電（2330）開盤2分鐘上漲30元或1.43%至2480元，指數上漲614.68點至47395.3點，只差不到5點就收復47500點，朝48K邁進。

2026-07-06 09:03
去年換股拚成長大成功！00929今年勇奪高股息ETF績效王　6月轉押AI高息股

去年換股拚成長大成功！00929今年勇奪高股息ETF績效王　6月轉押AI高息股

復華台灣科技優息（00929）換股威力浮現！00929去年12月以「拚成長」為選股主軸，納入台積電、聯發科、大立光等權值股後，帶動績效與配息同步躍升，今年以來報酬率位居高股息ETF之冠，配息更四度調升，顯示12月換股策略奏效。

2026-07-06 08:30

讀者迴響

熱門新聞

低價塑化股出頭！中石化收復票面　中纖續刷15年新高

一刷天價就變天！台光電急殺逾9%　本土投顧堅喊目標價7200元

高價股熄火！信驊跌千元仍居股王　3檔觸跌停

統一發票驚人威力！一句「有中獎嗎」成鐵證　法院判賠50萬

獨／國泰蔡姓3兄弟家廟聯名匾曝光　香火鼎盛挺過金控25年大危機

獨／快檢查！8張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

押注晶片股跳水30%！《大賣空》本尊做空美光

快筆記！　勞退何時一次領最划算

4張1千萬、3張200萬發票沒人領　明到期就充公

去年換股拚成長大成功！00929今年勇奪高股息ETF績效王　6月轉押AI高息股

台股4萬點還敢追？00981A定期定額一年報酬翻倍　奪前十大台股ETF冠軍

大立光6月營收37.12億元探1年低　月減近2成

鴻海營收寫3項紀錄　預告Q3靠AI加溫

淨零框架延期上半年綠色燃料船訂單減少　甲醇雙燃料船僅4艘　

快訊／載板4檔腳軟！南電摜跌停　欣興摔半根

搶買ETF「分割親民價」！00685L下周最後交易日　1檔公告時程異動

勞退前5月狂賺27%　想一次領先搞懂「2個月時間差」

台積電漲30元至2480　台股漲614點至47395

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
星宇航空藝術機「空山銀」抵台　降落桃機跑道畫面曝

星宇航空藝術機「空山銀」抵台　降落桃機跑道畫面曝
遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

屏東汽旅命案！女遭男友裝袋「冰塊封屍」　父認屍慟：全身紫黑色

屏東汽旅命案！女遭男友裝袋「冰塊封屍」　父認屍慟：全身紫黑色

桃園頂加深夜大火全面燃燒！1男「全身90％燙傷」無生命跡象

桃園頂加深夜大火全面燃燒！1男「全身90％燙傷」無生命跡象

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366