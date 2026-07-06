換屋族鎖定內湖五期　在地房仲：6千萬內物件「房價微漲」

▲在台北市眾多重劃區中，內湖五期重劃區向來被視為兼具居住品質、產業紅利的高端住宅聚落。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

在台北市眾多重劃區中，內湖五期重劃區向來被視為兼具居住品質、產業紅利的高端住宅聚落，隨著內湖科技園區持續發展、舊宗段辦公聚落逐步成形，加上區域土地開發已近飽和，使內湖五期房市始終維持穩定表現，即使歷經央行第七波選擇性信用管制，房價仍展現強勁支撐力。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世 專家憂：這底線一鬆秒崩盤

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房屋內湖五期行善店長姜富源表示，內湖五期目前可開發素地已所剩無幾，區內僅剩約4塊基地尚未開發，土地供給相當有限，也成為房價穩定的重要原因，目前新完銷預售案成交單價約每坪115萬至135萬元；屋齡約10至15年的中古大樓，依坪數不同，成交行情約落在每坪90萬至105萬元，部分坪數較小的產品則約85萬至95萬元。

姜富源指出，內湖五期住宅產品以10至17年屋齡的大樓為市場主力，且不同於其他重劃區以小坪數為主，五期多為中大坪數規劃，其中4房產品占比最高，也是市場最具代表性的產品，總價約落在6500萬元至1億元之間，充分反映區域高資產住宅定位。

談到五期最大的特色，姜富源形容，內湖五期一直有著「美式生活圈」的規劃概念，街廓整齊、道路筆直，巷道普遍約6至8米寬，整區採全紅線規劃，避免違規停車造成交通壅塞，加上綠覆率高達約7成，營造出低密度、舒適宜居的住宅環境，也因此成為不少高資產族群指名入住的區域。

買盤方面，姜富源分析，約2至3成來自在地換屋客，許多居民長期居住於五期，小孩成家立業後，會選擇在區內再購置一戶，方便彼此照應，也兼具資產配置功能。另一大主力則是受惠於內科舊宗段辦公聚落發展，不少大型企業陸續進駐，吸引不少企業主及中高階主管就近購屋，形成穩定且具支撐性的購屋需求。

▲內湖五期上半年成交量與去年同期相比僅少1件。（圖／永慶提供）

至於內湖五期市場供需狀況，姜富源表示，上半年成交量與去年同期相比僅少1件，整體交易相當穩定，待售量也不高，市場並沒有明顯賣壓，雖然央行信用管制對高總價產品仍有一定影響，但整體均價仍維持平穩，部分稀有產品甚至持續創價。

姜富源指出，目前內湖五期市場表現最佳的是45至55坪、總價約4500萬至6000萬元的三房至小四房產品，由於符合高資產家庭換屋需求，加上區內供給有限，價格仍有微幅走揚空間；至於總價更高的大坪數產品則大致維持平盤。

展望後市，姜富源認為，內湖五期兼具成熟重劃區、美式街廓規劃、產業聚落及稀有土地供給等優勢，整體房市仍將維持穩健發展，尤其具備稀有性與特殊坪數的產品，在供給有限下，可持續展現保值與增值潛力。

▲姜富源認為，內湖五期可持續展現保值與增值潛力 。（圖／永慶提供）

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世 專家憂：這底線一鬆秒崩盤