黃志芳：無人機徹底翻轉國防產業　去紅化是台灣建立產業鏈的優勢

▲黃志芳在「寶傑怎麼說LIVE」網路節目上談去紅化為台灣無人機產業業帶來的優勢。（圖／取自節目截圖）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳昨(1)日在「寶傑怎麼說LIVE」網路節目上指出，無人機已經徹底翻轉國防產業與戰爭邏輯，烏克蘭與伊朗靠一台5萬美元的無人機，讓俄羅斯與美國幾十億美元的航空母艦不敢靠近；台灣的無人機產業雖然在價格上無法與中國大陸競爭，但因各國都想去紅化，給了台灣建立無人機產業鏈的優勢。

黃志芳指出，俄烏與兩伊戰爭讓美國股市上漲時，洛克希德．馬丁與諾斯洛普·格魯曼兩大國防科技公司股價卻分別下跌18%與14%，這兩家公司也積極透過併購等方式開始發展無人機產業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而無人機現在已經發展到可以航行六小時，最遠可到3千公里外，可以在上空盤旋，當坦克車引擎發動，或雷達打開時就立刻發動攻擊。而烏克蘭一個月需要10萬台無人機，歐洲卻僅能生產3萬台。

剛結束烏克蘭大後方利沃夫訪問的黃志芳透露，他這次有秘密訪問利沃夫的無人機工廠，CEO是年僅20歲的漂亮女孩，她透露有80%零部件靠中國大陸提供，但是飛控系統與組件是台灣生產。

黃志芳指出，貿協深耕烏克蘭20年，2006年就在基輔設立台貿中心，今年5月烏克蘭重建商機訪問團來台，24家企業當中有一半是無人機企業。戰爭把烏克蘭國家潛力推到極限。

台灣的關鍵零組件、精密製造、資通訊與晶片是優勢，成本是最大挑戰，利用去紅化趨勢，發揮彈性和創意，貴一點各國也願意買；日本無人機業者也是希望有中國以外的替代來源。無人機用途很廣，可以做農業、安全監控等，未來估計全球無人機一年需求上千億美元，台灣可以建立無人機產業鏈。

不過考慮爆發戰爭時可能出現的供應鏈中斷現象，各國都希望無人機生產基地設在自己國家，漢翔在美鳳凰城的廠房，就保留了給台灣無人機企業發展的空間。