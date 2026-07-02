台股延長交易時間　金管會：沒有「社會共識」前不會貿然推動

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股指數不斷刷新高，成為全球市值第五大，立委要求交易制度要與國際接軌，而昨（1）日財委會討論延長台股交易時間一事，金管會今（2）日，延長交易時間係屬證券交易市場「重大變革」，對於金融業從業人員、投資人等利害關人影響甚大，強調沒有取得「社會共識」前不會貿然推動。

台股指數衝關4萬8千點，日均量上兆元成為新常態，對於國家稅收有很大助益，因此有立委認為，台股相關交易制度可以優化，包括：延長交易時間、T+2交割結算縮短到T+1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而證交所拋出台股收盤從現行13點30分，延長到15點或是15點30分，採行一盤到底的風向球，金管會主委彭金隆昨日財委會已表達，這必須有社會共識的立場。

延長台股交牽涉層面廣泛，不僅券商系統大改配合、前後台人員成本增加等，由於銀行營業時間只到3點半，證券交易會牽涉到匯款、交割等作業，這必須銀行延長營業時間來配合。

金管會主秘尚光琪在今日記者會上重申，台股任何交易制度變革，例如：延長交易時間、縮短交割時間，持續督導證交所、櫃買中心審慎蒐集各國制度、持續分析並做評估，延長台股交易時間屬於證券交易市場的重大交易變革，攸關對於所有參與市場利害關係人，沒有取得社會共識前，不會貿然推動制度改變。

