港口擁堵創4年來新高　370萬箱等待中、約占全球運力11%

▲上海港的船舶平均等待時間為3天。（圖／翻攝自中國港口網）

記者張佩芬／綜合報導

韓國海洋通訊根據香港貨櫃航運市場研究與數據分析機構Linerlytica本周提出的報告，指出全球貨櫃港口的擁擠程度飆升至疫情後最壞的水準，創4年新高，約有370萬箱(20呎櫃)在港口等候，約佔全球船隊的11%，其中北亞港口(俄羅斯的亞洲部分)佔總擁堵的38%，是最嚴重的情況；北歐的港口佔13%，東南亞、地中海、非洲主要港口分別佔約9%。

總部設於新加坡的物流平台GoComet指出，新加坡的船舶等待時間平均超過48小時，進出口數量處理需要2~3天；上海港的船舶平均等待時間為3天，出口貨櫃的處理需要4天；鹿特丹港的船舶等待時間1天，出口處理為7天，進口處理為4天。

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國內貨櫃船公司高階指出，港口擁堵造成船隻、貨櫃周轉率降低，使得原本過剩的貨櫃船運運力獲得消化，有助運價穩定與上漲，對船公司來說，重要的是要能提供充足的貨櫃，以免因缺櫃影響實際承載數字，而國內四家主要貨櫃船公司都有積極訂造貨櫃，提高對貨櫃的掌控。

萬海(2615)今年6月5日公告訂造50,250個貨櫃，造價約1.37億美元，換算新台幣約43.21億元；長榮(2603)今年6月22日宣布子公司將買進14.05萬個新造貨櫃，整體投資規模達3.59億美元、相當於台幣113.53億元；陽明(2609)昨(1)日公告取得取得11,850個貨櫃，交易金額3050至4050萬美元之間，約新台幣12.2到12.5億元之間；德翔海運(2510.HK)表示今年也有加造貨櫃。

由於貨櫃訂造到交櫃僅需一個多月時間，根據台灣交所規定，一年內在同一造櫃場訂造金額未超過10億元不需要公告，因此股票在台灣上市的貨櫃三雄，估計都有部分造櫃未曾公開，實際造櫃數字會高於公告數字。