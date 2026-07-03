煤炭需求高、散裝船淡季不淡　海岬型船日租3個工作日上漲約11%

▲海岬型船日租3個工作日上漲10.82%。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

夏季原本是散裝船運的傳統淡季，今年因為美伊戰爭造成卡達天然氣供應中斷，亞洲國家相繼提升煤炭發電量，而夏季炎熱用電需求高，加上有吃電怪獸AI，帶來用電高峰，散裝船公司高階估計散裝船夏季將迎來一波運價上漲行情。

海岬型船現貨市場日租6月30日開始上漲，自6月29日的32,091美元漲到昨(2)晚的35,563美元，3個工作日漲幅達10.82%，巴拿馬型船日租自18,990美元漲到19,758美元，漲幅4.04%。

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今年6月海岬型船日租在32,091到49,849美元之間，遠高於去年6月均價27,277美元；巴拿馬型船今年6月日租在21,095到19,383美元之間，也是遠高於去年6月均價是12,009美元，在高運費基礎下，估計第三季業績表現將是淡季不淡。

伊朗戰爭改變了亞洲煤炭的需求，石油和天然氣的不足，讓韓國和日本開始燃燒更多的煤炭以維持國家電力運轉，泰國、越南和菲律賓等東南亞國家也採取了同樣做法，原已開始減碳的國家，今年都採取了延長煤炭使用壽命的政策。

國際能源總署預測，2026年全球煤炭投資將增至1800億美元，將是自2012年以來的最高水準。而這種趨勢在2022年俄羅斯入侵烏克蘭導致天然氣供應中斷之後就已發生，2021年近200個國家同意逐步淘汰煤炭發電，聯合國原已宣布煤炭已走入歷史，如今卻反其道而行，泰國重啟燃煤電廠、南韓取消燃煤電廠80%的季節性使用上限、日本與越南也提高燃煤發電量。

美國在去年就因天然氣價格上漲，在總統川普支持下延後燃煤電廠使用年限，致使2025年美國煤炭消費成長10%，川普今年6月5日進一步宣布將斥資近7億美元支持燃煤發電廠和煤炭出口，估計未來幾年煤炭需求難以下降。