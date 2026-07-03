ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

煤炭需求高、散裝船淡季不淡　海岬型船日租3個工作日上漲約11%

▲裕民航運海岬型船。(圖／裕民提供)

▲海岬型船日租3個工作日上漲10.82%。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

夏季原本是散裝船運的傳統淡季，今年因為美伊戰爭造成卡達天然氣供應中斷，亞洲國家相繼提升煤炭發電量，而夏季炎熱用電需求高，加上有吃電怪獸AI，帶來用電高峰，散裝船公司高階估計散裝船夏季將迎來一波運價上漲行情。

海岬型船現貨市場日租6月30日開始上漲，自6月29日的32,091美元漲到昨(2)晚的35,563美元，3個工作日漲幅達10.82%，巴拿馬型船日租自18,990美元漲到19,758美元，漲幅4.04%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年6月海岬型船日租在32,091到49,849美元之間，遠高於去年6月均價27,277美元；巴拿馬型船今年6月日租在21,095到19,383美元之間，也是遠高於去年6月均價是12,009美元，在高運費基礎下，估計第三季業績表現將是淡季不淡。

伊朗戰爭改變了亞洲煤炭的需求，石油和天然氣的不足，讓韓國和日本開始燃燒更多的煤炭以維持國家電力運轉，泰國、越南和菲律賓等東南亞國家也採取了同樣做法，原已開始減碳的國家，今年都採取了延長煤炭使用壽命的政策。

國際能源總署預測，2026年全球煤炭投資將增至1800億美元，將是自2012年以來的最高水準。而這種趨勢在2022年俄羅斯入侵烏克蘭導致天然氣供應中斷之後就已發生，2021年近200個國家同意逐步淘汰煤炭發電，聯合國原已宣布煤炭已走入歷史，如今卻反其道而行，泰國重啟燃煤電廠、南韓取消燃煤電廠80%的季節性使用上限、日本與越南也提高燃煤發電量。

美國在去年就因天然氣價格上漲，在總統川普支持下延後燃煤電廠使用年限，致使2025年美國煤炭消費成長10%，川普今年6月5日進一步宣布將斥資近7億美元支持燃煤發電廠和煤炭出口，估計未來幾年煤炭需求難以下降。

關鍵字： 煤炭需求高散裝船淡季不淡海岬型船漲11%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【首間店熄燈】好市多起家厝走入歷史　告別29年歲月...員工不捨拍照留念

推薦閱讀

快訊／股海落難！友達爆7325.13萬違約交割　今年上市第3大

快訊／股海落難！友達爆7325.13萬違約交割　今年上市第3大

台股投資人落難憾事再起！證交所今（2）日公告熱門面板股友達（2409）遭元大中壢、口袋證券、凱基虎尾等3家券商通報7325.13萬元違約交割，為今年上市公司違約金額第3大，同時也是今年上市櫃公司違約金額第6高。

2026-07-02 18:26
5檔「抓去關」新名單　載版股景碩明起處置到7／16

5檔「抓去關」新名單　載版股景碩明起處置到7／16

證交所今（2）日公告新增5檔處置股，自明（3）日起處置到7月16日止，其中ABF載版股景碩（3189）等4檔為二度處置，分盤交易列為20分鐘撮合。

2026-07-02 18:04
外資提款台股890億！大砍友達　買賣超前十名一次看

外資提款台股890億！大砍友達　買賣超前十名一次看

台股今（2日）早盤跌逾千點，4萬6千點失守，惟收盤跌幅大收斂，收跌274點，外資由買轉賣，今日大砍890億元，其中友達（2409）賣最多，而賣超前5大中金融股佔了三檔。

2026-07-02 17:36
銀行挨罰400萬！　前行員10個月盜ATM清算款被抓

銀行挨罰400萬！　前行員10個月盜ATM清算款被抓

中信銀行前行員挪用該行ATM清算款及財金清算款約297萬元，金管會認為，該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，依銀行法第129條第7款規定核處400萬元罰鍰。

2026-07-02 16:12
被動元件廠九豪「出關狂飆今重挫6%」　公告單月虧損但見改善

被動元件廠九豪「出關狂飆今重挫6%」　公告單月虧損但見改善

被動元件廠九豪（ 6127）股價波動大，被要求提前公布獲利，自結5月單月虧損 1700萬元，與去年同期相較，虧損減半；而九豪本周處置出關後，昨（1日）在資金湧入下，衝破百元刷新高價，今（2日）則以大跌6.5%、90.6元作收。

2026-07-02 15:57
台積電200億美元增資美國廠！　投審會曝攻12吋晶圓及先進封裝

台積電200億美元增資美國廠！　投審會曝攻12吋晶圓及先進封裝

經濟部投審會今（2）日討論9大重大投資案，其中以台積電（2330）以200億美元投資美國亞歷桑納州廠最吸睛，投審會指出，台積電此次追加投資的目的在於建置12吋晶圓廠及先進封裝廠。

2026-07-02 17:00
台股狂殺千點急拉收跌274點　台積電跌40元收2465

台股狂殺千點急拉收跌274點　台積電跌40元收2465

台股今（2日）開低走低，加權指數終場收跌274.83點，以46744.16點作收，跌幅0.58％，成交量1兆零163.6億元。

2026-07-02 13:37
青雲總座聲押後辭職！捲走私晶片至中國案下台　董事長特助真除

青雲總座聲押後辭職！捲走私晶片至中國案下台　董事長特助真除

上櫃公司青雲（5386）因捲入走私AI晶片至中國案，青雲總經理呂仰鎧遭基隆地檢署聲請羈押獲准，公司重大訊息發出僅1天，今（2）日青雲再緊急發出公告，呂仰鎧辭職，由董事長特助邱陳振接任總經理一職。

2026-07-02 14:07
走私輝達晶片銷中！　美超微發聲明：台灣總部未被搜索

走私輝達晶片銷中！　美超微發聲明：台灣總部未被搜索

基隆地檢署持續偵辦國人涉嫌走私美超微（Supermicro）高階AI伺服器至中港澳，對此美商美超微（Supermicro）當地時間1日（台灣時間2日）美超微營收長Matt Thauberger發布最新致客戶與夥伴聲明，4點澄清強調Supermicro台灣辦公室並未被任何政府機關搜索，「相反地此事件凸顯了我們與台灣主管機關的持續合作。」

2026-07-02 13:54
迎第三季旺季！台塑、台化刷漲停　中低價塑化股紅通通

迎第三季旺季！台塑、台化刷漲停　中低價塑化股紅通通

中東地緣政治緊張情勢緩，布蘭特原油每桶價格回跌到70美元大關，石化上游主要原料乙烯、丙烯報價走跌，中下游成本壓力放緩，加入時序進入第三季旺季，避險資金轉進塑化類股，台塑四寶台塑（1301）、台化（1326）連袂上攻漲停價位，南亞（1305）勁揚逾7%，創下197元歷史新高價位。

2026-07-02 13:28

讀者迴響

熱門新聞

科技股下挫、道瓊創新高　美股收盤走勢分歧

快訊／股海落難！友達爆7325.13萬違約交割　今年上市第3大

新制勞退分紅破11萬有你一份嗎？

兼職跑外送6年賺267萬　丟進股市「漲到419萬」！

5檔「抓去關」新名單　載版股景碩明起處置到7／16

國泰投信賠10億內幕曝光　價值投資老手揭郭明鑑背鍋關鍵

鴻海除息秀洗三溫暖　郭台銘7／31爽領124億

金控除息不同調！富邦金花11秒填息　玉山金陷貼息

外資提款台股890億！大砍友達　買賣超前十名一次看

港口擁堵創4年來新高　370萬箱等待中、約占全球運力11%

台股延長交易時間　金管會：沒有「社會共識」前不會貿然推動

郭明鑑兼職風暴擴大　國泰金集團今遭金檢

00918千億規模換股！增刪13檔砍國巨、聯電　6檔ETF調整一次看

股票交割款76萬「帳戶僅剩1.3萬」付不出！網曝後果

主動式ETF爆紅也輸它！00929今年大漲82%　勇奪高股息ETF績效王

青雲連跌3根淪最弱記憶體　概念股10檔先翻紅

台積電200億美元增資美國廠！　投審會曝攻12吋晶圓及先進封裝

青雲總座聲押後辭職！捲走私晶片至中國案下台　董事長特助真除

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD

小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD
台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366