記憶體變局！　蘋果遊說川普放行「中國貨」美光開嗆

▲蘋果扛不住記憶體價格飆漲，上月25日宣布調高產品售價（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

AI伺服器對記憶體產能的瘋狂擠壓，延燒至消費電子終端。蘋果日前宣布，由於關鍵記憶體晶片成本翻漲，決定調漲多項產品價格，引來記憶體廠美光高層回擊，暗指如今遭遇產能荒，源於大客戶過去砍價。市場緊接著又傳出，蘋果正向川普政府展開遊說，企圖將名列美國黑名單的中國記憶體大廠長鑫存儲與長江存儲納入供應鏈，讓記憶體之亂從價格戰上升至各方話語權爭戰。

中國兩大記憶體製造商長鑫存儲和長江存儲，6月剛被美國國防部重新列入代表與中國軍方有關聯的「1260H清單」。《金融時報》引述知情人士報導，蘋果一個多月前已接觸美國商務部高層官員，隨後將遊說範圍擴大至白宮及華府盟友，目的是希望確保長鑫、長江存儲不會被列入制裁手段更嚴苛的「實體清單（Entity List）」中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘋果2022年就曾考慮採購長江存儲的快閃記憶體，用於中國市場的iPhone，但當時遭到美國國會強硬派警告是在「玩火」而被迫中止。如今記憶體價格因AI擠壓而在3個季度內暴漲4倍，業界分析蘋果難免重啟與中國供應商合作的戰略考量。

聚芯資本管理合夥人、資深半導體分析師陳慧明指出，蘋果向川普政府遊說放行中國記憶體晶片，反映了記憶體原廠在定價權上，逐漸凌駕於消費電子大廠。過去10年，蘋果身為全球最大買家，享有絕對的話語權，但AI時代則走向賣方市場。

醞釀多時，蘋果上（6）月25日正式宣布調高全球多條產品線的售價，包含Mac、iPad、HomePod、Apple TV與Vision Pro等系列產品，漲幅高達數千至上萬元。蘋果在官方聲明中直言，消費電子產業正遭遇前所未有的成本挑戰，主因是全球AI資料中心爆發式擴展，大舉吸收記憶體產能，導致關鍵零組件價格以罕見的幅度與速度飆升，企業為了維持健康的毛利率，不得不將成本轉嫁給終端消費者。

陳慧明表示，蘋果近期動作頻頻，意圖採購中國記憶體，除了藉此抗衡美韓三巨頭的價格壟斷，「包括消費者控告美韓三巨頭價格壟斷的集體訴訟，感覺背後也有蘋果的影子。這中間它（蘋果）盡量給這些廠商壓力，希望給蘋果的貨量不能太少。」

幾乎在蘋果公告漲價的同一時間，記憶體大廠美光（Micron）首席商務長薩達納（Sumit Sadana）在接受《華爾街日報》專訪時指出，2023年記憶體市場陷入嚴重衰退期間，某些擁有巨大採購話語權的「特定客戶」，利用市場供過於求的市況，採取極其激進的手段將晶片採購價格壓低至不切實際的岩底價，導致美光當季的毛利率一度轉為負值。

薩達納強調，由於當時極其惡劣的定價與利潤環境，導致記憶體產業被迫關閉大量產能投資並全面減產，如今的全球產能荒，正是這些大客戶當年過度壓榨供應鏈所吞下的苦果，一番言論雖然未直接點名蘋果，但暗示意味濃厚。

事實上，就在蘋果宣布漲價前一日，美光剛公布2026財年第三季財報，繳出單季營收年增346％、毛利率近85％的歷史新高成績。隨著AI客戶紛紛掏出數百億美元的預付款鎖定產能，美光已有高達85％的產能，被AI高頻寬記憶體（HBM）與伺服器DRAM需求包下。隨著AI持續重塑全球記憶體供需，蘋果、美光與長鑫之間的攻防，也讓記憶體話語權之爭正式浮上檯面。



更多鏡週刊報導

記憶體多空變局2／AI推升記憶體缺貨潮 蘋果有意放行長鑫成變數

記憶體多空變局3／長鑫市占衝上全球第四 分析師：蘋果若採購恐鬆動台廠優勢

輝達晶片走私案持續延燒 美超微聲明強調：並非事件主角！