AI浪潮要買正2？　財金教授點出最大誤區

▲台北科技大學教授吳牧恩說，投資人最大迷思就是將「每日2倍」誤認為「長期2倍」。 （圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

AI行情推升台股一路走高，槓桿型ETF績效也跟著水漲船高，不少投資人開始相信「只要台股長期向上，存0050正2一定贏0050」。但，正2真的適合一路買、一路抱嗎？台北科技大學資訊與財金管理系教授吳牧恩透過數學模型、歷史回測及蒙地卡羅模擬指出，正2最大的關鍵不是「2倍報酬」，而是「每日重置」與「波動耗損」，真正決定績效的是市場路徑，而非漲跌方向。

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隨著AI帶動台股進入多頭行情， 00631L（元大台灣50正2）近年累積報酬率一路飆升，讓不少投資人開始問，既然0050長期向上，何不直接買報酬放大的槓桿型ETF？

「正2不是不能長抱，而是要知道自己在抱什麼。」吳牧恩一句話，道出槓桿ETF最容易被誤解的地方。他表示，投資人最大迷思就是把「每日2倍」誤認為「長期2倍」。事實上，00631L追蹤的是0050每日約2倍的漲跌幅，基金經理人每天收盤後，都必須重新調整部位，讓隔天仍維持2倍槓桿，因此它追求的是每天的2倍，而不是整段期間固定2倍。

也因為每天重新調整部位，正2的績效除了受市場方向影響，更會受到「走勢路徑」左右。吳牧恩舉例，假設0050第1天上漲10%，第2天下跌10%，原本100元先漲到110元，再跌至99元，看似一來一回，最後其實只虧1%。

但若換成正2，第1天因放大2倍，上漲20%，100元變成120元；第2天再放大2倍，下跌20%，120元跌至96元，最後反而虧損4%。同樣的市場漲跌，0050只跌1%，正2卻跌了4%，差距正是來自每日重置後的複利效果。

吳牧恩指出，這就是「波動耗損（Volatility Decay）」。只要市場持續上下震盪，即使最後回到接近原點，槓桿ETF仍可能因每日重新計算槓桿，而讓淨值逐漸被侵蝕。也就是真正傷害正2的不是方向判斷錯誤，而是「漲一天、跌一天」的反覆震盪。

除了波動耗損，交易成本也是長期績效容易被忽略的因素。「由於正2每天都要透過期貨及現貨調整槓桿部位，過程中會產生交易成本、換倉成本與價差成本，這些費用都會反映在基金淨值中。因此，實際漲跌幅未必完全等於0050的2倍。」

他分析，2014年至2026年每日報酬資料，00631L雖與0050具有高度相關，但實際回歸結果並非理論上的2倍，而是受到每日調整及成本影響，因此長期績效會與理論值產生落差。

為進一步檢驗未來可能發生的情境，吳牧恩還利用「蒙地卡羅模擬」建立5000條市場路徑；將0050過去20年的每日漲跌幅視為樣本，隨機抽取重複模擬5000次，推算出0050與正2未來1年可能出現的績效分布。

結果發現，正2雖具有較高的報酬潛力，但風險分布也明顯放大。相較0050，大部分路徑集中在較窄區間，正2的報酬區間則更加分散，代表未來可能賺得更多，也可能跌得更深。換句話說，AI牛市帶來的亮眼績效，只是5000種可能中的一種，未來未必會完全重演。

那麼，正2究竟適不適合長期持有？吳牧恩認為，一般投資人仍應將0050作為主要配置，再搭配5%至10%的正2，提高多頭行情中的資金效率；真正適合加碼正2的時點，不是市場創高，而是在股災或大幅回檔後布局，才能享受後續反彈帶來的槓桿效果。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/kntt6acNX7M

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