證交所拋「台股延長交易」引熱議 謝金河：不要為改而改

財信傳媒董事長謝金河今日以「股市延長交易必須深思熟慮！」為題撰文，表示他對這個議題的立場是中性的，不過一旦要改變，必須把所有的衝擊對各行各業的影響想清楚，千萬不要為了改變而改變。

妖股中纖放量衝漲停奪成交王 挾「AI轉型題材」暴漲暴跌

妖股中纖（1718）受惠AI轉型題材，股價暴漲暴跌，過去6個交易日，5天拉漲停，1天盤中觸及跌停，當天爆出近期30萬大量，今（3）日平高盤開出，買單湧入，12分鐘爆12萬張大量，攻漲停，穩座成交王。

綜所稅45%免繳稅 7戶收入逾千萬元列其中

財政部公布《113年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊》，698萬申報戶中，約有316萬戶、45.3%所得淨額為零，免繳綜所稅，其中包含7戶收入千萬以上免繳稅。

快訊／台積電跌50元至2415 台股開盤大跌逾860點、46K失守

美股2日漲跌互見，日、韓股今（3日）早盤多走跌，台股今以下跌199.02點、46545.14點開出，跌勢擴大，大跌逾860點，指數來到45880.69點，46K失守。

港口擁堵創4年來新高 370萬箱等待中、約占全球運力11%

韓國海洋通訊根據香港貨櫃航運市場研究與數據分析機構Linerlytica本周提出的報告，指出全球貨櫃港口的擁擠程度飆升至疫情後最壞的水準，創4年新高，約有370萬箱(20呎櫃)在港口等候，約佔全球船隊的11%，其中北亞港口(俄羅斯的亞洲部分)佔總擁堵的38%，是最嚴重的情況；北歐的港口佔13%，東南亞、地中海、非洲主要港口分別佔約9%。

台股延長交易時間 金管會：沒有「社會共識」前不會貿然推動

台股指數不斷刷新高，成為全球市值第五大，立委要求交易制度要與國際接軌，而昨（1）日財委會討論延長台股交易時間一事，金管會今（2）日，延長交易時間係屬證券交易市場「重大變革」，對於金融業從業人員、投資人等利害關人影響甚大，強調沒有取得「社會共識」前不會貿然推動。

郭明鑑兼職風暴擴大 國泰金集團今遭金檢

國泰投信因前董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨立董事，誤踩利害關係人交易紅線，引發社會關注，而金管會除了派員對投信進行金檢外，金管會為釐清國泰金（2882）集團利關人通報及控管機制，於今（2）日派員前往該金控、銀行、壽險、產險及證券等公司實地進行瞭解。

黃志芳：無人機徹底翻轉國防產業 去紅化是台灣建立產業鏈的優勢

外貿協會董事長黃志芳昨(1)日在「寶傑怎麼說LIVE」網路節目上指出，無人機已經徹底翻轉國防產業與戰爭邏輯，烏克蘭與伊朗靠一台5萬美元的無人機，讓俄羅斯與美國幾十億美元的航空母艦不敢靠近；台灣的無人機產業雖然在價格上無法與中國大陸競爭，但因各國都想去紅化，給了台灣建立無人機產業鏈的優勢。

快訊／股海落難！友達爆7325.13萬違約交割 今年上市第3大

台股投資人落難憾事再起！證交所今（2）日公告熱門面板股友達（2409）遭元大中壢、口袋證券、凱基虎尾等3家券商通報7325.13萬元違約交割，為今年上市公司違約金額第3大，同時也是今年上市櫃公司違約金額第6高。

5檔「抓去關」新名單 載版股景碩明起處置到7／16

證交所今（2）日公告新增5檔處置股，自明（3）日起處置到7月16日止，其中ABF載版股景碩（3189）等4檔為二度處置，分盤交易列為20分鐘撮合。