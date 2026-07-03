快訊／台積電跌50元至2415　台股開盤大跌逾860點、46K失守

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股2日漲跌互見，日、韓股今（3日）早盤多走跌，台股今以下跌199.02點、46545.14點開出，跌勢擴大，大跌逾860點，指數來到45880.69點，46K失守。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到2415元，跌幅2.03％；鴻海（2317）下跌2元至237元；聯發科（2454）下跌185元至4160元；廣達（2382）維持平盤來到369元；長榮（2603）維持平盤至185.5元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲594.83點或1.14％，收在52900.07點；標準普爾500指數上漲0.01點或0.0％，收7483.24點；那斯達克指數下跌207.36點或0.8％，收在25832.67點；費城半導體指數下跌727.06點或5.44％，收12626.22點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|52900.07
|▲594.83
|▲1.14%
|S&P500
|7483.24
|▲0.01
|－0.0%
|NASDAQ
|25832.67
|▼207.36
|▼0.8%
|費城半導體指數
|12626.22
|▼727.06
|▼5.44%
資料來源：證交所
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