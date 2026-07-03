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妖股中纖放量衝漲停奪成交王　挾「AI轉型題材」暴漲暴跌

▲▼美股4大指數全面收漲，台股在美伊還有機會發動新一輪談判及亞股走揚下，隨之大漲至37216.37點再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

妖股中纖（1718）受惠AI轉型題材，股價暴漲暴跌，過去6個交易日，5天拉漲停，1天盤中觸及跌停，當天爆出近期30萬大量，今（3）日平高盤開出，買單湧入，12分鐘爆12萬張大量，攻漲停，穩座成交王。

中纖在日前法說中釋出活化旗下土地及水電基礎設施，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台，並提供工業用氮氣及特用化學品切入半導體鏈，加上低價，今（3）日股價開高急拉到14.95元漲停價位，創下2011年4月以來新高，交易一個小時到10點左右，成交量逾14萬張，若排除ETF，為上市成交量最大個股，同屬EG（乙二醇）族群東聯（1710）也漲停逾半根停板。

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南亞（1303）從大宗EG化纖材料，成功轉型電子材料供應商，也讓相關塑化業者仿效，中纖主要業務為EG、聚酯，近期釋出轉型規劃，計劃活化旗下土地與水電基礎設施，籌碼AI貨櫃型算力中心與測試中心平台，並發展半導體供應鏈特化產品。

消息一出，股價從6月25日9.29元，急拉上攻到7月1日14.5元，短線漲幅逾五成，今日攻勢再起放量，強攻14.95元漲停價位，順利突破前高，東聯也是開高走高，漲逾半根停板，最高來到20元大關。

東聯擁有三大事業體，EG占61%、特化約31%，以及氣體約8%，近期股價呈現飆漲，被要公告5月獲利自結數，單月稅後純益1100萬元，年增111.8%，每股稅後盈餘（EPS）0.01元。

關鍵字： 台股中纖股價漲停塑化業轉型半導體供應鏈

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