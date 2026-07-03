證交所拋「台股延長交易」引熱議　謝金河：不要為改而改

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「股市延長交易必須深思熟慮！」為題撰文，表示他對這個議題的立場是中性的，不過一旦要改變，必須把所有的衝擊對各行各業的影響想清楚，千萬不要為了改變而改變。

以下謝金河臉書全文：

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今天在財訊辜朝明演講的會場，很多電視媒體的記者都問我對股市延長交易的看法！基本上，我的立場是中性的，不過，一個制度的改變，會影響到很多人的生活，作息，及金融從業人員，一旦要改變，必須把所有的衝擊對各行各業的影響想清楚。

台灣股市上一次決定延長交易是在2001年的阿扁政府時代，出來宣布這項變革的是時任財政部政務次長的顏慶章。這次的改變是把原來的12:00收盤延長至下午13:30分。這個制度改變的時候，也有很多出來駡說會影響午餐吃飯的時間，而且，延長交易對成交量的增加，不見得有幫助。

後來到馬政府的後期，曾銘宗當金管會主委時期，也曾研議延長交易時間，不過曾銘宗在2016年元月31日下台，這個案子也就不了了之了！

現在延長交易呼聲再起，交易所積極，金管會比較冷靜，今天立法院財政委員會羅明才質詢交易所董事長林修銘，方案可能是延長到下午15:30。

我的看法是：一，和國際接軌重要的是制度，不是股市交易的時間。我們看看隣近國家，日本和南韓相同，他們比台灣早一個小時，在當地時間下午15:00結束，台灣時間是14:00，南韓是一盤到底，日本11:30休息一小時。中國是上午9:30開盤，11:30休息，下午盤是13:00到15:00香港早盤從9:30到12:00，下午盤從13:00到16:00。香港沒有因回歸中國而改變交易時間。

新加坡早盤從9:00到12:30，下午盤從14:00到17:00，馬來西亞大致和新加坡一樣，只是下午盤從14:30開始。泰國早盤從9:55到12:30，下午盤從14:25到16:35。只有菲律賓一盤到底從9:30到12:00。

其實每個國家的交易時間都不一樣，沒有和國際接軌的問題！台灣適用哪個時段交易？要考量整個股市生態系，最直接的是營業員，証券及銀行從業人員。其次是市場的參與者。有很多專業投資人都是盯到收盤才去吃午餐。

今天今周刊梁發行人問我的看法？他認為台股每天上兆元成交量，參與股市交易者眾，????長交易會不會影響上班族的工作態度？的看法比較保留。

股市延長交易，影響層面很大，台灣股市已經有25年以上大家習慣這個坐息，是可以研議要不要延長交易？什麼才是整個市場最大的公約數？值得金管會及交易所想清楚再拍板不遲！千萬不要為了改變而改變！