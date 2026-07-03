ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

證交所拋「台股延長交易」引熱議　謝金河：不要為改而改

▲▼北威論壇一月份以「拜登主政下的美國」為題，邀請台新投顧總經理李鎮宇、台灣大學政治學系教授楊永明、中信金融管理學院講座教授林建甫、財信傳媒董事長謝金河以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「股市延長交易必須深思熟慮！」為題撰文，表示他對這個議題的立場是中性的，不過一旦要改變，必須把所有的衝擊對各行各業的影響想清楚，千萬不要為了改變而改變。

以下謝金河臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天在財訊辜朝明演講的會場，很多電視媒體的記者都問我對股市延長交易的看法！基本上，我的立場是中性的，不過，一個制度的改變，會影響到很多人的生活，作息，及金融從業人員，一旦要改變，必須把所有的衝擊對各行各業的影響想清楚。

台灣股市上一次決定延長交易是在2001年的阿扁政府時代，出來宣布這項變革的是時任財政部政務次長的顏慶章。這次的改變是把原來的12:00收盤延長至下午13:30分。這個制度改變的時候，也有很多出來駡說會影響午餐吃飯的時間，而且，延長交易對成交量的增加，不見得有幫助。

後來到馬政府的後期，曾銘宗當金管會主委時期，也曾研議延長交易時間，不過曾銘宗在2016年元月31日下台，這個案子也就不了了之了！

現在延長交易呼聲再起，交易所積極，金管會比較冷靜，今天立法院財政委員會羅明才質詢交易所董事長林修銘，方案可能是延長到下午15:30。

我的看法是：一，和國際接軌重要的是制度，不是股市交易的時間。我們看看隣近國家，日本和南韓相同，他們比台灣早一個小時，在當地時間下午15:00結束，台灣時間是14:00，南韓是一盤到底，日本11:30休息一小時。中國是上午9:30開盤，11:30休息，下午盤是13:00到15:00香港早盤從9:30到12:00，下午盤從13:00到16:00。香港沒有因回歸中國而改變交易時間。

新加坡早盤從9:00到12:30，下午盤從14:00到17:00，馬來西亞大致和新加坡一樣，只是下午盤從14:30開始。泰國早盤從9:55到12:30，下午盤從14:25到16:35。只有菲律賓一盤到底從9:30到12:00。

其實每個國家的交易時間都不一樣，沒有和國際接軌的問題！台灣適用哪個時段交易？要考量整個股市生態系，最直接的是營業員，証券及銀行從業人員。其次是市場的參與者。有很多專業投資人都是盯到收盤才去吃午餐。

今天今周刊梁發行人問我的看法？他認為台股每天上兆元成交量，參與股市交易者眾，????長交易會不會影響上班族的工作態度？的看法比較保留。

股市延長交易，影響層面很大，台灣股市已經有25年以上大家習慣這個坐息，是可以研議要不要延長交易？什麼才是整個市場最大的公約數？值得金管會及交易所想清楚再拍板不遲！千萬不要為了改變而改變！

關鍵字： 謝金河

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

子瑜抵台倒數中！　民眾偶遇驚呼：好漂亮

推薦閱讀

證交所拋「台股延長交易」引熱議　謝金河：不要為改而改

證交所拋「台股延長交易」引熱議　謝金河：不要為改而改

財信傳媒董事長謝金河今日以「股市延長交易必須深思熟慮！」為題撰文，表示他對這個議題的立場是中性的，不過一旦要改變，必須把所有的衝擊對各行各業的影響想清楚，千萬不要為了改變而改變。

2026-07-03 10:28
妖股中纖放量衝漲停奪成交王　挾「AI轉型題材」暴漲暴跌

妖股中纖放量衝漲停奪成交王　挾「AI轉型題材」暴漲暴跌

妖股中纖（1718）受惠AI轉型題材，股價暴漲暴跌，過去6個交易日，5天拉漲停，1天盤中觸及跌停，當天爆出近期30萬大量，今（3）日平高盤開出，買單湧入，12分鐘爆12萬張大量，攻漲停，穩座成交王。

2026-07-03 10:25
綜所稅45%免繳稅　7戶收入逾千萬元列其中

綜所稅45%免繳稅　7戶收入逾千萬元列其中

財政部公布《113年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊》，698萬申報戶中，約有316萬戶、45.3%所得淨額為零，免繳綜所稅，其中包含7戶收入千萬以上免繳稅。

2026-07-03 09:45
快訊／台積電跌50元至2415　台股開盤大跌逾860點、46K失守

快訊／台積電跌50元至2415　台股開盤大跌逾860點、46K失守

美股2日漲跌互見，日、韓股今（3日）早盤多走跌，台股今以下跌199.02點、46545.14點開出，跌勢擴大，大跌逾860點，指數來到45880.69點，46K失守。

2026-07-03 09:05
港口擁堵創4年來新高　370萬箱等待中、約占全球運力11%

港口擁堵創4年來新高　370萬箱等待中、約占全球運力11%

韓國海洋通訊根據香港貨櫃航運市場研究與數據分析機構Linerlytica本周提出的報告，指出全球貨櫃港口的擁擠程度飆升至疫情後最壞的水準，創4年新高，約有370萬箱(20呎櫃)在港口等候，約佔全球船隊的11%，其中北亞港口(俄羅斯的亞洲部分)佔總擁堵的38%，是最嚴重的情況；北歐的港口佔13%，東南亞、地中海、非洲主要港口分別佔約9%。

2026-07-02 20:48
台股延長交易時間　金管會：沒有「社會共識」前不會貿然推動

台股延長交易時間　金管會：沒有「社會共識」前不會貿然推動

台股指數不斷刷新高，成為全球市值第五大，立委要求交易制度要與國際接軌，而昨（1）日財委會討論延長台股交易時間一事，金管會今（2）日，延長交易時間係屬證券交易市場「重大變革」，對於金融業從業人員、投資人等利害關人影響甚大，強調沒有取得「社會共識」前不會貿然推動。

2026-07-02 20:08
郭明鑑兼職風暴擴大　國泰金集團今遭金檢

郭明鑑兼職風暴擴大　國泰金集團今遭金檢

國泰投信因前董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨立董事，誤踩利害關係人交易紅線，引發社會關注，而金管會除了派員對投信進行金檢外，金管會為釐清國泰金（2882）集團利關人通報及控管機制，於今（2）日派員前往該金控、銀行、壽險、產險及證券等公司實地進行瞭解。

2026-07-02 19:21
黃志芳：無人機徹底翻轉國防產業　去紅化是台灣建立產業鏈的優勢

黃志芳：無人機徹底翻轉國防產業　去紅化是台灣建立產業鏈的優勢

外貿協會董事長黃志芳昨(1)日在「寶傑怎麼說LIVE」網路節目上指出，無人機已經徹底翻轉國防產業與戰爭邏輯，烏克蘭與伊朗靠一台5萬美元的無人機，讓俄羅斯與美國幾十億美元的航空母艦不敢靠近；台灣的無人機產業雖然在價格上無法與中國大陸競爭，但因各國都想去紅化，給了台灣建立無人機產業鏈的優勢。

2026-07-02 19:12
快訊／股海落難！友達爆7325.13萬違約交割　今年上市第3大

快訊／股海落難！友達爆7325.13萬違約交割　今年上市第3大

台股投資人落難憾事再起！證交所今（2）日公告熱門面板股友達（2409）遭元大中壢、口袋證券、凱基虎尾等3家券商通報7325.13萬元違約交割，為今年上市公司違約金額第3大，同時也是今年上市櫃公司違約金額第6高。

2026-07-02 18:26
5檔「抓去關」新名單　載版股景碩明起處置到7／16

5檔「抓去關」新名單　載版股景碩明起處置到7／16

證交所今（2）日公告新增5檔處置股，自明（3）日起處置到7月16日止，其中ABF載版股景碩（3189）等4檔為二度處置，分盤交易列為20分鐘撮合。

2026-07-02 18:04

讀者迴響

熱門新聞

科技股下挫、道瓊創新高　美股收盤走勢分歧

快訊／股海落難！友達爆7325.13萬違約交割　今年上市第3大

記憶體變局！　蘋果遊說川普放行「中國貨」美光開嗆

新制勞退分紅破11萬有你一份嗎？

兼職跑外送6年賺267萬　丟進股市「漲到419萬」！

5檔「抓去關」新名單　載版股景碩明起處置到7／16

國泰投信賠10億內幕曝光　價值投資老手揭郭明鑑背鍋關鍵

金控除息不同調！富邦金花11秒填息　玉山金陷貼息

快訊／台積電跌50元至2415　台股開盤大跌逾860點、46K失守

鴻海除息秀洗三溫暖　郭台銘7／31爽領124億

港口擁堵創4年來新高　370萬箱等待中、約占全球運力11%

外資提款台股890億！大砍友達　買賣超前十名一次看

台股延長交易時間　金管會：沒有「社會共識」前不會貿然推動

煤炭需求高、散裝船淡季不淡　海岬型船日租3個工作日上漲約11%

股票交割款76萬「帳戶僅剩1.3萬」付不出！網曝後果

郭明鑑兼職風暴擴大　國泰金集團今遭金檢

00918千億規模換股！增刪13檔砍國巨、聯電　6檔ETF調整一次看

主動式ETF爆紅也輸它！00929今年大漲82%　勇奪高股息ETF績效王

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD

小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD
台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366