台股科技ETF10檔除息秀一次看　00927「年化配息率18％」奪冠

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI帶動科技型台股ETF績效表現，如果有不錯的配息率，成為息利雙收的投資機會，目前已公告的7月份將除息台股科技ETF，包括群益半導體收益（00927）等10檔，統計上述10檔平均配息金額為0.65元，平均預估年化配息率8.83%、今年來含息報酬平均82.89%，整體表現都不錯。

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7月將除息台股科技ETF分別包括00927、群益科技高息成長（00946）、主動群益科技創新（00992A）、復華台灣科技優息（00929）、富邦台灣半導體（00892）、台新AI優息動能（00962）、台新臺灣IC設計（00947）、兆豐電子高息等權（00943）、新光臺灣半導體30（00904）、凱基台灣AI50（00952）共10檔。

市場法人表示，00927兼具「半導體」與「高息」兩大題材，最新公布第13次配息1.88元，年化配息率高達18%，連續三季創下配息金額新高，今年來含息也大漲108.85%，想參與配息息利雙收的投資人最晚需在7月15日買進。

群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志表示，從全球視野來看，這波賣壓集中在半導體與人工智慧供應鏈，費城半導體指數跌幅遠超其他主要指數，顯示在經歷了前期大幅度的漲升後，市場正處於「擁擠交易」的震盪洗盤期；然而，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，雖然台股近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳，隨著評價面走高，股市波動難免，能靈活因應市況、動態調整投組且具有高息的主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。

