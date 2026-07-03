青雲反攻漲停變身最強記憶體股　類股跌多反彈、南亞科漲逾3%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

記憶體飆股青雲（5386）捲入盜賣輝達（NVIDIA）AI晶片至中國爭端，股價連跌3根，今（3）開高直衝420元漲停價，成最強記憶體股，而整個類股在歷經韓廠擴廠，陸廠示警產業風險下，股價本周多處在頹勢下跌後今終見反彈，指標股南亞科（2408）反彈漲逾3%，華邦電（2344）上漲逾2%。

青雲因高階主管捲入盜賣輝達AI晶片至中國疑雲，原總經理遭收押，公司連番發重訊，強調營運不受影響，但股價仍連跌3根跌停板，昨下午公告原任總經理遭免除職位，由原代理一職董事長特助真除，以穩住公司營運陣腳，今早盤股價急拉至漲停價，一掃過去3天跌停陰霾。

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而記憶體股受到韓國政府正啟動高達800兆韓元（約合新台幣17兆元）的「超大型國家計畫」，推動三星電子與SK海力士等巨頭進行擴廠；加上陸廠全球前三大編碼型快閃記憶體（NOR Flash）兆易創新示警其所屬的存儲晶片產品價格已處於歷史高位等接連利空影響，記憶體股本周股價多拉回整理。

惟短線跌多今見反彈氣勢，早盤類股領頭羊南亞科、華邦電雖都開低，但在逢低買盤挹注下反彈漲2~3%，南亞科最高來到419.5元，華邦電來到188元。