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玉山攜手北市聯醫啟動「金融處方箋」跨域串聯醫療與金融　守護高齡財務與資產安全

▲▼玉山金廣宣業配。（圖／玉山金提供）

▲玉山攜手臺北市立聯合醫院啟動「金融處方箋」，由玉山金控董事長黃男州(右2)、玉山銀行總經理林隆政(右)，及臺北市立聯合醫院總院長王智弘(左2)、副總院長張芳維(左)共同簽署合作備忘錄（MOU）。（圖／玉山金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山銀行率業界之先，成為首家與臺北市立聯合醫院簽署合作備忘錄（MOU）的金融機構，啟動「金融處方箋」跨域合作模式，串聯醫療與金融專業，建立從需求辨識、關懷諮詢到資產保護的整合性支持機制，強化高齡社會財務安全與日常生活保障。

本次合作啟動儀式由玉山金控董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆政，及臺北市立聯合醫院總院長王智弘、副總院長張芳維共同簽署；衛生福利部司長祝健芳、金管會銀行局局長童政彰，以及玉山銀行獨立董事蔡英欣亦到場見證，展現中央部會、地方政府、醫療體系與金融機構對高齡財務安全及資產保護議題的高度重視，攜手推動具示範意義的公私協力合作模式。

▲▼玉山金廣宣業配。（圖／玉山金提供）

▲玉山攜手臺北市立聯合醫院啟動「金融處方箋」跨域合作模式，由玉山金控董事長黃男州(中)、臺北市立聯合醫院總院長王智弘(左3起)、衛生福利部司長祝健芳、臺北市立聯合醫院副總院長張芳維、金管會銀行局局長童政彰(右3起)、玉山銀行獨立董事蔡英欣、總經理林隆政合影。（圖／玉山金控提供）

「金融處方箋」整合玉山既有金融服務、防詐機制與資產保護工具，透過臺北市立聯合醫院於門診評估與關懷過程中，針對有財務安全或生活支持需求之民眾，開立「金融處方箋」並經顧客同意，預約至玉山銀行指定示範分行（首批為營業部、城中分行、天母分行及南港分行）諮詢。玉山將指派專人提供後續協助，包含帳戶安全管理、信用卡風險控管、指定聯絡人通知及信託規劃等客製化安排，兼顧生活便利與資產保護，透過金融專業為民眾把關日常財務安全與自主保障，落實企業社會責任。

玉山銀行長期關注高齡金融安全與失智友善服務，自2022年起與臺北市立聯合醫院合作推動失智友善金融計畫，深化防詐宣導、安養信託與高齡友善服務流程；此次「金融處方箋」合作，正是雙方多年合作的重要延伸，亦獲得全體董事關注，並持續於公平待客治理架構下優化高齡服務推動。

玉山金控董事長黃男州表示，面對高齡社會帶來的多元需求，需串聯醫療與金融專業，建構更周延的支持網絡，陪伴高齡者及其家庭因應生活照護與財務安全等課題。玉山銀行為此次合作之首家金融機構，期盼作為跨域推動的重要起點，能帶動更多金融機構與醫療院所共同投入，為高齡社會提供更完整的支持。

臺北市立聯合醫院總院長王智弘表示，面對超高齡社會，高齡及失智者的財務安全至關重要。醫療照護不侷限於疾病診治，更是守護長者生活品質與權益保障的前線。與玉山銀行跨界推動「金融處方箋」，正是結合醫療端早期辨識與金融專業防護，透過及時關懷與諮詢輔助，為民眾及家庭共同建構結合醫療照護與資產防護的安全網。

未來，雙方在主管機關指導下將持續深化高齡友善服務合作，串聯政府、社區及照護資源，逐步擴大「金融處方箋」應用模式，讓金融安全支持更早介入、更貼近民眾實際需求，並持續完善高齡社會所需的支持體系。

關鍵字： 標籤:**金融處方箋高齡友善跨界合作失智防護玉山銀行

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