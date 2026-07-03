航港局啟動「2026海運安全月」四大宣導主題　守護航安，海好有你！

▲航港局局長葉協隆(右)帶著吉祥物海豚「波比(Bobby)」(左下)首度亮相推廣海運安全。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局今(3)日舉辦2026海運安全月啟動記者會，以「守護航安，海好有你」為核心精神，宣導「人船避碰」、「鋰電池安全」、「乘客實名制」及「救生宣導」四大主題，攜手航運業者與民眾共同打造更安心的海上運輸與水域遊憩環境，並發表兩部宣傳影片，將在航港局官網播出。

海洋委員會海巡署廖德聖主任秘書、台灣港務公司基隆分公司陳世鴻副總經理、內政部消防署救災救護指揮中心史明原主任、經濟部水利署北區水資源分署謝明昌分署長、台灣航業公司陳建州總經理、全港通航業公司蔡宗勳總經理、台灣遊艇工業公會陳朝南理事長、長杰航運公司陳忠生董事長、財團法人潛水事故防制教育基金會蘇木村董事等貴賓蒞臨共同參與。

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▲輔仁大學表演團隊演出。（圖／記者張佩芬攝）

航港局為讓民眾在短時間內輕鬆掌握「出航前該做什麼、搭乘中該注意什麼」，記者會上特別邀請專業啦啦隊進行活力開場演出，透過隊員們朗朗上口的創意口號，宣導「看見潛水旗保持百米距」、「鋰電池隨身攜帶不碰撞」、「搭船實名制提早半小時登船」以及「正確穿戴救生衣」等搭船出航4守則。

航港局局長葉協隆特別提醒民眾遵守「4不1注意」原則：不用未經檢驗合格的行動電源、不用外觀受損及膨脹之行動電源、不放置於行李箱中、不在高溫下使用、隨時注意行動電源狀況，須於視線可及範圍內使用。呼籲民眾確實遵守，共同維護海上航行安全。

▲葉協隆(右五)與貴賓啟動海運安全月。（圖／記者張佩芬攝）

另一亮點為航港局吉祥物海豚「波比(Bobby)」首度亮相！波比頭戴航港局局徽安全帽、身穿專業制服，顯示守護航安的決心，其名寓意「波濤順遂、全民保庇」，正適合擔任海運安全宣導大使，與全民共同守護藍色國土。

葉協隆強調，天助自助者，面對夏季水域活動高峰，期盼藉由「2026海運安全月」與吉祥物波比的宣導，能讓「多一份檢查用心、少一點航行危機」的觀念落實。

記者會後，航港局將陸續至全台各地辦理7場航安宣導會，還在臉書推出18款貼圖，加強對水域管理機關與業者之宣導，期望能提升船員應變能力與業者安全管理能力，攜手打造民眾與業者雙贏的環境，讓全民安心暢遊，享受愉快的夏日旅程。