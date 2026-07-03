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被動元件國巨跌破千元「閃見999」　曾經股王禾伸堂漲停拚千金

▲▼台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI伺服器帶動高壓鋁電容、大容量MLCC（積層陶瓷電容）的需求，加上反映金屬原料漲價，挾著產品報價調漲題材，被動元件成盤面焦點，惟龍頭國巨*（2327）漲多，股價顯疲態，今（3）日閃見999元，跌破千元，後才拉高力守千元大關，而2000年曾為股王禾伸堂（3026）開低之後，急拉到988元漲停，力拚千金股。

村田、松下、Rubycon等日系被動元件大廠紛紛宣布調漲價格，市場也傳出國巨*於7月起跟進調漲電容相關產品線價格，反映漲價題材，7月1日股價創下1220元新高，今日則是回測1069元十日線大關，仍力守千元大關。

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禾伸堂在2000 年的網路泡沫時期，因MLCC缺貨題材，股價一路狂飆至999元，寫下當時台股電子股最高價的傳奇歷史，登上當時的股王寶座；如今，AI應用迎來另一波景氣高峰。

股價從4月下旬230元附近，急攻而上到除息前900元高檔區，6月22日除息，每股配發現金股息5.8元，除息參考價為896元，跌至6月26日727元低點，一路上攻，不僅順利填息，今日攻克988元漲停，展現力拚千金股氣勢，禾伸堂因股價飆漲，被要求公布5月獲利自結數為1.68億元、年增207.44%，單月EPS 1.02元，受惠AI需求持續增溫，其產品交期拉長到20周，公司也決議在今、明年持續擴增產能，拉高高階產品比重。

被動元件漲勢輪動，今日由禾伸堂領軍，信昌電（6173）、興勤（2428）兩檔連袂鎖住漲停，勤凱（4760）、鈺邦（6449）、蜜望實（8043）、立敦（6175）最高漲幅也有半根停板。
 

關鍵字： AI伺服器被動元件國巨禾伸堂台股

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