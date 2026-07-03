台積電本月法說受矚目　美系外資先喊目標價3000元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電將於7月中旬召開第二季法說會，美系外資最新報告指出，在人工智慧（AI）加速器與伺服器CPU需求持續升溫帶動下，台積電2027年成長動能將進一步增強，不僅先進製程需求持續供不應求，先進封裝需求也同步攀升，因此上調目標價至3000元，維持「買進」評等。

美系外資表示，AI浪潮持續推升高階晶片需求，預期台積電將加快擴充先進製程及先進封裝產能，同時提高資本支出、提升生產效率，並透過策略性調整價格，帶動毛利率在2027年之後維持更高的結構性水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

產能規劃方面，美系外資預估，至2027年底，台積電3奈米（N3）月產能可望達20萬片晶圓，高於原先預估的19萬片；2奈米（N2）月產能則由13萬片上修至14萬片。至於先進封裝CoWoS（含WMCM）月產能，也由原估25萬片提升至28萬片。

在資本支出方面，美系外資同步調高預估，認為台積電2027年資本支出將由原先預估的700億美元，上修至780億美元，以因應持續擴大的AI需求。

獲利能力方面，美系外資預估，台積電2026年至2028年毛利率將分別達66.9%、66.8%及67.3%，均高於先前預估的64.9%、64.7%及66.5%。主要受惠於產品定價能力提升、高毛利產品比重增加、產能利用率維持高檔，以及生產效率持續改善，可望大幅抵銷海外新廠投產帶來的成本影響，且海外設廠對毛利率的稀釋程度也將低於市場原先預期。

此外，美系外資也預估，台積電2026年至2028年美元營收將分別年增39%、32%及28%，顯示AI相關需求仍將是未來數年的主要成長引擎。因此，將台積電目標價由2750元調升至3000元，並重申「買進」評等。