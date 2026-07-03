55688聯手可不可「沁涼中繼站」撒百萬好康　夏日限定特調飲「柚檸」

▲左起可不可熟成茶行董事長許宛汝與(右)55688集團品牌發言人林念穎宣告跨界合作。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

炎夏酷暑來襲，各地體感溫度陸續飆破40度！台灣出行生活服務領導品牌55688集團攜手可不可熟成茶行合體，做首次跨界聯名，將全台2.9萬輛台灣大車隊(2640)與266間可不可門市串聯打造「沁涼中繼站」，搭配限定飲品「柚檸紅茶」，讓用戶搭乘台灣大車隊不留一滴汗，就能享受1+1>2的雙重消暑體驗，隨時都能上車出發開啟一趟夏日微旅行。

雙方團隊耗時數月研發的聯名特調「柚檸紅茶」，在視覺與口味上扣合55688標誌性的銘黃色，基底茶韻選用帶有優雅草本花香氣息的「洋甘菊」，與麗春紅茶那如花韻般的茶湯基底完美融合，核心則注入「韓國蜂蜜柚子醬」與新鮮「檸檬汁」的明亮酸感，以豐富花果香與酸苦層次平衡紅茶餘韻，7月7日起，即可於全台可不可熟成紅茶門市，感受完美比例配方帶來沁涼感。

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▲以55688黃與可不可藍，揉合80年代City Pop元素打造跨界視覺設計的特調飲。（圖／大車隊提供）

不僅飲品有料，聯名合作期間同步推出的限定杯身，更大膽玩起「55688黃」與「可不可藍」的時髦撞色，視覺設計揉合80年代City Pop的Urban Vintage風格，並致敬經典電影《Taxi Driver》，杯身更印有好康QR Code，30萬份台灣大車隊300元新客搭車金隨杯發送，品牌既有鐵粉也能透過55688 App及可不可會員系統，搶領限量2000份的熟客專屬30元搭車金及5萬份的5元飲品折價券(送完為止)。

55688集團擁有1000萬名會員，持續從出行服務邁向生活媒合平台生態圈，可不可熟成茶行則在品牌升級計畫中，將核心的熟成工藝由紅茶延伸至烏龍茶等更多元的茶葉領域，累積超過百萬名熟客消費者。雙方透過品牌力的多元延伸，讓彼此會員體驗更加豐富，證明出行品牌也能作為不同世代、不同領域的對話橋樑，激起嶄新火花。

可不可熟成茶行在品牌升級後，首次跨界戰略合作就選擇55688集團，更是鎖定其旗下擁有全台規模最大逾2.9萬輛的移動載體，能夠突破傳統手搖飲門市的地域限制，將觸角由實體店面延伸至街頭巷尾的「流動影音媒體」，透過車上MID高頻次、高涵蓋率的接觸優勢，將升級後的品牌識別，精準投放至千萬名用戶的出行日常中，打造「點線面」新商業模式，共同在AI大數據的共振下創造跨界新商機。

55688集團持續深耕「一直都在、無處不載」的核心精神，將運輸專業轉化為守護乘客的日常承諾，如今進一步將服務觸角與消費者的休閒生活深度縫合，兩大領導品牌在各自升級道路上相遇，藉由智慧出行與茶飲工藝的跨界融合，在滾燙的夏日裡，為民眾帶來涼爽的溫度，並為未來合作埋下更多無限可能。