快訊／台股急拉翻紅收漲36.46點　台積電跌20元至2445

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（3日）開低走高，一度跌破46K，跌勢大收斂且翻紅，加權指數終場上漲36.46點，以46780.62點作收，漲幅0.08％，成交量10155.7億元，下周指數再戰47K。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌199.02點開出，指數開低走高，盤中最高達46948.83點，最低45880.69點，上下震盪1068.14玷。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2445元，跌幅0.81％；鴻海（2317）上漲1.5元至240.5元；聯發科（2454）下跌150元至4195元；廣達（2382）上漲8元來到377元；長榮（2603）上漲9.5元至195元。

今天漲幅前5名個股為宇隆（2233）上漲25元，漲幅10％；龍德造船（6753）上漲14元，漲幅10％；虹光（2380）上漲2元，漲幅10％；聯成（1313）上漲1.3元，漲幅10％；再生-KY（1337）上漲0.51元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌3.3元，跌幅9.98％；光鼎（6226）下跌2.65元，跌幅9.94％；聯策（6658）下跌23元，跌幅9.94％；聯穎（3550）下跌3.3元，跌幅8.99％；志聖（2467）下跌43元，跌幅6.53％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宇隆（2233） 275.0 ▲25.0 ▲10.0％ 龍德造船（6753） 154.0 ▲14.0 ▲10.0％ 虹光（2380） 22.0 ▲2.0 ▲10.0％ 聯成（1313） 14.3 ▲1.3 ▲10.0％ 再生-KY（1337） 5.61 ▲0.51 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中福（1435） 29.75 ▼3.3 ▼9.98％ 光鼎（6226） 24.0 ▼2.65 ▼9.94％ 聯策（6658） 208.5 ▼23.0 ▼9.94％ 聯穎（3550） 33.4 ▼3.3 ▼8.99％ 志聖（2467） 615.0 ▼43.0 ▼6.53％

資料來源：證交所