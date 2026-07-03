快訊／台股急拉翻紅收漲36.46點　台積電跌20元至2445

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（3日）開低走高，一度跌破46K，跌勢大收斂且翻紅，加權指數終場上漲36.46點，以46780.62點作收，漲幅0.08％，成交量10155.7億元，下周指數再戰47K。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌199.02點開出，指數開低走高，盤中最高達46948.83點，最低45880.69點，上下震盪1068.14玷。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2445元，跌幅0.81％；鴻海（2317）上漲1.5元至240.5元；聯發科（2454）下跌150元至4195元；廣達（2382）上漲8元來到377元；長榮（2603）上漲9.5元至195元。
今天漲幅前5名個股為宇隆（2233）上漲25元，漲幅10％；龍德造船（6753）上漲14元，漲幅10％；虹光（2380）上漲2元，漲幅10％；聯成（1313）上漲1.3元，漲幅10％；再生-KY（1337）上漲0.51元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌3.3元，跌幅9.98％；光鼎（6226）下跌2.65元，跌幅9.94％；聯策（6658）下跌23元，跌幅9.94％；聯穎（3550）下跌3.3元，跌幅8.99％；志聖（2467）下跌43元，跌幅6.53％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宇隆（2233）
|275.0
|▲25.0
|▲10.0％
|龍德造船（6753）
|154.0
|▲14.0
|▲10.0％
|虹光（2380）
|22.0
|▲2.0
|▲10.0％
|聯成（1313）
|14.3
|▲1.3
|▲10.0％
|再生-KY（1337）
|5.61
|▲0.51
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中福（1435）
|29.75
|▼3.3
|▼9.98％
|光鼎（6226）
|24.0
|▼2.65
|▼9.94％
|聯策（6658）
|208.5
|▼23.0
|▼9.94％
|聯穎（3550）
|33.4
|▼3.3
|▼8.99％
|志聖（2467）
|615.0
|▼43.0
|▼6.53％
資料來源：證交所
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