台股4萬點還敢追？00981A定期定額一年報酬翻倍　奪前十大台股ETF冠軍

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股站穩4萬點大關，不少投資人一邊擔心錯過行情，一邊又害怕買在高點，「現在還能不能進場？」成為市場最熱門話題。法人指出，當市場位於高檔、震盪加劇時，與其反覆猜測最佳買點，不如透過定期定額分散進場時點與成本，只要選對標的，長期仍有機會參與台股成長行情。

最新統計也顯示，定期定額的投資成果並不輸一次性進場。根據CMoney統計，截至2026年6月30日，規模前十大台股原型ETF（排除槓桿及反向ETF）中，主動統一台股增長ETF（00981A）近一年定期定額報酬率高達97.81%，逼近翻倍，不僅排名第一，也明顯優於富邦科技ETF（0052）的71.89%、富邦台50（006208）的66.10%、元大台灣50（0050）的66.05%，甚至勝過同期大盤指數58.57%的表現。

00981A上市以來股價由發行價10元一路上漲至30元附近，讓不少投資人直呼「早知道就參與募集」。不過，法人認為，錯過10元並不代表沒有機會，若透過定期定額方式持續布局，同樣能享受股價成長帶來的成果，也能降低一次進場承擔高點風險的壓力。

主動式ETF靈活選股 多頭衝刺、空頭防守

00981A之所以能繳出亮眼績效，關鍵就在於主動式ETF具備靈活調整持股的優勢。法人表示，當市場進入多頭行情時，基金經理人可依據產業趨勢快速調整投資組合，集中布局強勢產業及領漲個股，提升投資組合動能，不必受限於指數成分股配置，更有機會掌握市場主流趨勢。

若行情反轉，主動式ETF同樣具備快速應變能力，可降低持股水位，或提高防禦型產業配置，以降低市場修正帶來的衝擊，透過攻守兼備的操作策略，追求不同市場環境下的超額報酬。

高檔震盪更適合定期定額 時間成為報酬放大器

法人指出，主動式ETF追求的是打敗大盤，而定期定額最大的優勢，就是不需要預測市場高低點，透過固定時間、固定金額持續投入，不僅能平均投資成本，也能降低情緒影響投資決策。

尤其在台股站上4萬點後，市場波動預期將持續放大，定期定額反而更能發揮分散風險效果；若搭配主動式ETF追求超額報酬，時間累積更有望產生加乘效果。

法人建議，可將定期定額視為建立核心部位的「保底策略」，平時持續扣款，當市場出現較大幅修正時，再視資金狀況適度單筆加碼，有機會進一步提升長期投資報酬率。

面對台股持續創高，不少投資人仍擔心「現在是不是太晚進場」。不過，從近一年定期定額績效來看，只要建立紀律投資方式，並搭配具備靈活調整能力的主動式ETF，即使市場位於相對高檔，仍有機會透過時間累積資產，把波動轉化為長期報酬。





