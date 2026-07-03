塑化股獲避險資金簇擁！台化連2天收漲停　8檔中低價同慶

▲台塑四寶擺脫景氣谷底。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

電子股漲多休息，資金轉進低基期塑化類股，台塑四寶逐漸擺脫景氣谷底，個股輪動上攻，今（3）日台化（1326）續強以68元漲停作收，連續兩天亮燈，台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、台苯（1310）聯成（1313）、中石化（1314）、再生-KY（1337）、勝悅-KY（1340）等八檔同步以漲停作收。

國際原油跌至每桶70美元，亞洲上游原料乙烯、丙烯、苯走跌，緩和中下游石化廠成本壓力，台化挾著PX（對二苯）、PTA（純對苯二甲酸）的利差擴大，今日以68元漲停作收，創下2023年6月以來新高，成交量增至9.7萬張。

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乙烯成本下跌，加上PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等產品進入第三季旺季，支撐產品報價，而印度自7月1日起恢復對PVC產品課徵進口關稅，中國大陸業者恢復適用7.5%的進口關稅，亞洲中下游石化業者競爭壓力減輕，激勵中低價塑化股行情。

台塑四寶預計7月10日公布第二季營運成績，同時釋出第三季展望看法，第二季石化利差改善狀況，成為股價能否續強的關鍵，而南亞（1303）第三季電子材料與AI、電子產業連動高，也是另一個焦點所在。