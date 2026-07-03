航港局今年第二次航海人員測驗榜示　上榜學生經驗分享

▲今年第二次航海人員測驗成績榜示典禮，航港局副局長劉志鴻(左三)與督導委員合影。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

115年第二次航海人員測驗榜示典禮於7月3日上午在交通部航港局舉行。本次測驗報名人數704人，全程到考人數575人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副27人、一等管輪(含加註)36人、二等船副14人、二等管輪12人，共計89人，合格率為15.48%。

航港局指出，海洋不僅是串聯世界的重要航道，更是青年實現夢想、開創國際職涯的舞台。本次通過航海人員測驗之年輕學子們，不只是專業能力受到驗證與肯定，更是這群海事專業新鮮人踏上國際舞台、迎向無限可能的重要起點。

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▲吳同學實習期間在機艙內做維修工作。（圖／航港局提供）

本次測驗畢業於國立台灣海洋大學輪機系的吳同學，自疫情期間開始反思職涯，選擇投入不易受環境衝擊的輪機領域。在學期間她把握工廠實習，透過拆解輪機設備將理論與實務深度連結。面對測驗，她分享「以題追書」的備考心法，從104年第3次改版後的考題切入以釐清準備方向。吳同學也勉勵學弟妹日後上船工作切勿過度焦慮，並強調「在船上，人身安全永遠是第一要務！」，期許大家照顧好身心健康，平安航行。

另一位順利登榜的國立高雄科技大學航運技術系在校生柳同學，國中時因船上工作親友的推薦而投入該領域。五專在學期間，她幸運至中鋼運通實習，親身體會到惡劣風浪下操舵的考驗，也享受下錨釣小卷的樂趣，這段經歷更堅定他從航業的決心。回憶備考過程，柳同學坦言起初並不順遂，所幸有同學相互陪伴攜手奮鬥，加上老師不厭其煩地解惑，讓她在規律刷題中越發上手，最終成功突圍。

▲御風輪實習學生下地出遊時合影（圖／航港局提供）

在航運產業蓬勃發展的浪潮下，兼具專業技能與堅韌特質的海事人才，已成為台灣鏈結全球經濟的核心力量。航海是一份充滿使命感且能拓展國際視野的珍貴歷練，航港局期許未來能有更多熱血青年加入航海行列，共同在浩瀚大洋上乘風破浪，航向屬於自己的璀璨人生。

航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內(115年7月4日起115年7月13日止)，登入MTNet (網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030702/Index)「航海人員測驗管理子系統」之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

此外，115年度第三次航海人員測驗將於115年8月29日至30日舉行，採網路報名，報名時間自115年7月6日9時起至115年7月15日下午5時止。詳情請至MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。

