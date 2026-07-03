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慧洋自結上半年EPS4.11元、疫情以來新高　6月營業利益率突破四成

▲慧洋海運4萬噸輕便型船。（慧洋提供提供）

▲慧洋海運4萬噸輕便型船。（慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今(3)日公佈6月合併營收為新台幣18.78億元，累計2026上半年營收為96.80億元，分別年增57.92%與32.32%，6月份營業利益8.25億元，營業利益率高達44%，稅前淨利為9.37億元，自結每股稅前盈餘為1.26元；累計上半年營業淨利32.30億元，稅前盈餘30.68億元，自結每股稅前EPS4.11元。

受惠南美穀物出貨旺季延續，加上波斯灣封鎖造成市場船舶供給減少，散裝市況維持傳統旺季高檔表現，挹注慧洋第二季營運亮眼，6月單月營業利益率更突破4成，寫下自2022年疫情以來之新高；然而美伊戰爭談判搖擺反覆，以及即將進入傳統暑假淡季，後續運價指數變化仍有待觀察。

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船隊佈局方面，慧洋於6月下旬公告新船加入營運，係由今治造船株式會社打造之輕便型4萬噸新船「Paiwan Elegance」第三期環保節能船，已簽訂長期穩定租賃合約，毛利率約落在5成左右；6月份亦處分一艘輕便型舊船，認列處分利益約100萬美元，慧洋今年也將持續汰舊換新政策，提升船隊競爭優勢。

展望下半年，慧洋表示維持審慎樂觀態度，近期荷姆茲海峽通航狀況仍反覆不定，美伊戰事是否將告一段落仍有待觀察，慧洋表示，若短期地緣政治風險降溫，有助全球貿易活絡與需求回補，而戰後重建需求可望進一步帶動原物料運輸動能，公司將密切關注後續發展，並彈性調整船隊營運。

關鍵字： 慧洋上半年EPS4.11元疫情以來新高6月營業利益率四成

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