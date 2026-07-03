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台船環海參與台大國際引路人計畫工作坊　深耕離岸風電人才培育

▲台船環海參與國立台灣大學國際引路人計畫。（圖／台船環海提供）

▲台船環海參與國立台灣大學國際引路人工作坊，廣邀產、官、學界代表共同參與。（圖／台船環海提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)轉投資的台船環海風電工程公司，近日宣布參與國立台灣大學國際引路人計畫(NTU International Mentorship Program)，深耕人才培育。

台船環海此次參與台大國際引路人計畫並接迎國際實習生，是企業人才國際化策略的具體實踐。離岸風電工程本質上是亟需高度跨國協作的產業，從設計、採購、施工到安裝，每一環節均需與來自歐洲、亞洲及全球各地的技術夥伴及供應鏈緊密協作。

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台船環海深知，唯有培育具備跨文化溝通能力、能在多語言環境中靈活運作的人才，方能在日益競爭的全球離岸風電市場中持續保有競爭優勢。透過與有多元國際背景的實習生合作，台船環海不僅為年輕人才開啟深入台灣海事工程產業的窗口，更藉此為企業內部注入新視角與國際能量，實現人才培育與企業發展雙贏格局。

台大國際引路人計畫致力於協助國際學生接軌台灣產業，透過師徒制實習與高階主管導師制度，培養兼具跨文化視野與國際產業實務能力的新世代人才，特此舉行工作坊並以「跨文化職場溝通與專業展現」為主題，廣邀產、官、學各界代表共同參與，執行長Javier Magro亦受邀同台分享在離岸風電領域的國際職涯視野，與參與計畫的各界代表，共同為青年人才提供國際職涯的第一手視野。

講座現場充滿年輕世代的熱情、好奇心與保持對創新技術的開放態度，正是台灣離岸風電產業持續前行所需要的動能。

台船環海長期肩負整合本土海事工程實力與國際技術標準的任務，需要能夠跨越語言與文化界限的優秀人才共同推動產業發展，此次與台大的合作正是這份承諾的體現。

身為長期深耕台灣離岸風電海事工程產業發展與人才培育領域的本土企業，台船環海以自有之亞太最大多功能施工船舶環海翡翠輪(Green Jade) 執行多項大型離岸風場專案，為台灣能源轉型提供關鍵基礎設施支持。未來，台船環海將持續深化與學術界及國際人才培育機構的合作，吸引更多具備國際視野的優秀人才投入台灣離岸風電產業，共同驅動台灣再生能源發展。

台船環海是台船與比利時商DEME Offshore共同合資成立之離岸風電海事工程公司，所屬之「環海翡翠輪」由雙方股東共同投資並由台船公司高雄廠建造，不但展現台船公司參與台灣風電市場發展之決心與承諾，也再再反映台船公司在商船建造、國艦國造及離岸風電產業之多角化經營策略皆能穩健發展，交出優異成績。

關鍵字： 台船環海台大國際引路人計畫離岸風電人才

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