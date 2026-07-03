國喬開發「長碳鏈尼龍」　打下高分子製品產業鏈國產化基礎

▲長碳鏈尼龍的研發標示國喬朝向高值化原料方向健全發展，也奠定國內高分子製品產業鏈國產化基礎。（圖／國喬提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國喬（1312）宣布最新技術成果，自2024年成功開發新型長碳鏈尼龍PA612後，持續開發各類生物基長碳鏈尼龍，如PA610、PA512及PA510等，進一步補足國內長碳鏈尼龍長期仰賴進口的供應缺口及低碳材料的需求，奠定國內高分子製品產業鏈國產化基礎。

國喬為台灣第一家擁有自主技術生產尼龍66工程塑料的石化廠，於2025年與日本及韓國大廠合作建立「尼龍國際產業鏈」，透過跨國合作導入更高規格材料技術，強化產品品質並拓展國際供應鏈合作。此次進一步切入長碳鏈尼龍領域，將研發、生產與供應能力逐步在地化，有助於提升國內材料技術水準，並朝向與國際先進材料廠商並行發展。

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長碳鏈尼龍因碳鏈較長，具備低吸水率、尺寸穩定性高、耐化學性佳及低溫韌性佳的特性，適合高精密與長期穩定應用。國喬研發的尼龍612（PA612）具有優異尺寸穩定性，在高壓與溫度變化下仍能維持精準形狀，並具備良好耐化學性與抗應力，常用於汽車冷卻管路、高壓管件及電子連接器等高可靠度零組件。尼龍610（PA610）則兼具耐化學性與低溫韌性，適用於汽車底盤零件、新能源車系統、電池密封件及工業齒輪等領域。此外，PA610部分原料來自蓖麻油，具生物基特性，在性能與永續之間取得平衡，是兼顧效率與環保的新材料選擇。

國喬表示，近年來台灣長碳鏈尼龍市場逐漸受到重視，主要受惠於電動車、AI伺服器、無人機與高階電子連接器等產業升級需求。過去缺乏上游單體與聚合能力，但在工程塑膠改質、複材加工及精密射出方面具備成熟基礎，形成以進口原料、在地加值製造的供應鏈模式。未來隨著EV高壓線束、電池模組冷卻系統與AI伺服器高溫連接器需求擴大，長碳鏈尼龍使用比例將持續提升，進一步推動輕量化與金屬替代趨勢。

國喬近期計畫開啟新能源布局，於高雄廠區設置太陽能板系統，專門供應氫氣純化製程用電，朝「低碳氫」新事業發展，國喬董事長邱德馨強調，國喬秉持著「產品高值化」、「市場全球化」及「投資多角化」三大轉型策略，未來也會持續以創新與韌性精進研發技術，提供高品質的在地化關鍵材料。

