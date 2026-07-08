00929配息升到0.38元、今年績效又拚贏0050、0052！陳重銘：指數3.0優化奏效

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復華台灣科技優息（00929）今年表現亮眼，不僅配息步步高升，績效更衝出驚人成績。投資達人「不敗教主」陳重銘指出，00929股價站上30元或許不算稀奇，但今年以來含息報酬率高達76.46%，不只在高股息ETF中表現突出，甚至打敗「含積量」最高的元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），才令人驚訝。

陳重銘分析，00929今年績效與配息同步走強，關鍵在於2025年11月指數規則進化至3.0版本。首先，成分股由原本40檔增加至50檔，可以納入更多與AI相關的股票；其次，新增生技醫療、數位雲端、綠能環保三大科技產業，更完整掌握台灣科技業趨勢；第三，成分股定期審核由一年一次，改為一年兩次，分別在6月與12月進行，使指數能更快速反映市場變化。

「數字會說話！」陳重銘指出，統計今年以來（2025/12/31~2026/7/1），00929含息報酬率高達76.46%，優於0052的74.14%，也超越0050的69.04%，顯示00929指數3.0優化後，確實繳出不俗成績單。

配息方面，00929最新公告每股配發0.38元股利，若以6月30日收盤價30.78元換算，年化配息率已逾14.8%。陳重銘認為，這樣的配息水準果然不負高股息ETF稱號。他表示，00929今年以來配息逐步調升，從每股0.11元、0.13元、0.26元，一路「暴力升息」到這次的0.38元，讓投資人同時享有高配息與漂亮報酬率，相信一定相當開心。

針對00929今年6月進行成分股調整，陳重銘觀察，00929換股後，投資範圍從過去較偏向單一AI核心晶片，進一步擴大至更完整的AI供應鏈，涵蓋伺服器、機房、記憶體、光學與高速傳輸等領域。換言之，00929在AI題材上的布局更分散，參與也更全面，有助於掌握台灣科技產業成長動能。

陳重銘指出，00929採月配息機制，適合房貸族、退休族等有固定資金需求的投資人。對於仍在車上的投資人，他建議可繼續耐心存股，並將股利持續買回、增加張數，未來就有機會領到更多股利。至於還想上車、但尚未進場的投資人，則應謹記三大心法：「定期定額、逢低加碼、長期投資」。透過紀律累積資產，未來的自己，就會感謝現在的自己。

