快訊／台股7檔飆股「抓去關」 下周一起處置至 7/17

證交所、櫃買中心今（3）日公告共新增7檔處置股，包括上市的力鵬（1447）、榮星（1617）、蔚華科（3055）、長廣（7795）和上櫃的大綜（3147）、錦明（3230）、中探針（6217），皆由下周一（6日）起關到7月17日止。

外資砍台股777億元！面板雙虎賣最多 買賣超前10一次看

美股四大指數走勢分歧，科技股挫低，今（3）日主要亞股受到拖累呈現開低，台股拉回一度摜破46000點大關，惟終場翻紅小漲，守穩4萬6千點大關，外資賣超777.82億元連兩賣，群創（3481）、友達（2409）面板雙虎居外資賣超前二名個股，調節張數5.7萬張以及2.2萬張。

南亞科6月營收「雙增」！年成長逾6倍 月增6%、連8個月刷高

記憶體大廠南亞科（2408）今日公佈2026年6月份自結合併營收為新台幣293.88億元，較上月增加6.21%，較去年同期增加621.34%，連8個月創高，且續呈月、年雙增。

逾百萬存股族注意 元大金、台新新光金同步7／21日除權息

元大金（2885）、台新新光金（2887）兩檔金控股於今（3）日公布除權息日期，元大金每股配發1.8元股息將於7月21日除息，台新新光金現金股利每股1元、股票股利每股0.1元，合計1.1元股利，同樣也在7月21日除權息，兩家金控股合計股東人數超過百萬，約有116萬名。

塑化股獲避險資金簇擁！台化連2天收漲停 8檔中低價同慶

電子股漲多休息，資金轉進低基期塑化類股，台塑四寶逐漸擺脫景氣谷底，個股輪動上攻，今（3）日台化（1326）續強以68元漲停作收，連續兩天亮燈，台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、台苯（1310）聯成（1313）、中石化（1314）、再生-KY（1337）、勝悅-KY（1340）等八檔同步以漲停作收。

美國線配比條件放寬、歐洲線估下周回跌 SCFI今日小漲2.69%

貨櫃船運市場因為年旺季在5月提前呈現，目前運價已經明顯偏高，美國線大型與超大型攬貨公司指出，本周美西線運價有鬆動，船公司原提供長約客的三比一配比價，現在放寬為兩大箱現貨價搭一大箱長約價；歐洲線超大型攬貨公司則透露，下周運價就會調降。上海航運交易所今(26)日公布的貨櫃運價指數(SCFI)小漲2.69%，來到3326.87點。

亞股大反攻！台股急拉逾千點翻紅漲200點 韓股飆漲逾5%

雖美股費半連2 個交易日重挫，亞股今 （3日）前半場多下跌，惟中場過後，包括台股、日韓股市急拉，其中台股從早盤大跌逾800點，到午盤過後大漲200餘點，上下震盪高達1068點，另韓股大漲逾5%、日股也有逾1%漲勢。

台積電本月法說受矚目 美系外資先喊目標價3000元

台積電將於7月中旬召開第二季法說會，美系外資最新報告指出，在人工智慧（AI）加速器與伺服器CPU需求持續升溫帶動下，台積電2027年成長動能將進一步增強，不僅先進製程需求持續供不應求，先進封裝需求也同步攀升，因此上調目標價至3000元，維持「買進」評等。

被動元件國巨跌破千元「閃見999」 曾經股王禾伸堂漲停拚千金

AI伺服器帶動高壓鋁電容、大容量MLCC（積層陶瓷電容）的需求，加上反映金屬原料漲價，挾著產品報價調漲題材，被動元件成盤面焦點，惟龍頭國巨*（2327）漲多，股價顯疲態，今（3）日閃見999元，跌破千元，後才拉高力守千元大關，而2000年曾為股王禾伸堂（3026）開低之後，急拉到988元漲停，力拚千金股。

無人機題材、軍工股噴出8檔漲停 雷虎不畏處置飆9%

行政院與在野黨各自提案的無人載具相關條例今（3日）一讀，軍工股全面噴出，在漢翔（2634）領軍下，共有8 檔軍工股亮燈漲停，而雷虎（8033）今起遭處置，但股價高飛，大漲逾9%。