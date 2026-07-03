外資砍台股777億元！面板雙虎賣最多　買賣超前10一次看

▲面板雙虎分居外資今日賣超前二大個股。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美股四大指數走勢分歧，科技股挫低，今（3）日主要亞股受到拖累呈現開低，台股拉回一度摜破46000點大關，惟終場翻紅小漲，守穩4萬6千點大關，外資賣超777.82億元連兩賣，群創（3481）、友達（2409）面板雙虎居外資賣超前二名個股，調節張數5.7萬張以及2.2萬張。
今日台股早盤一度摜破46000關卡，最低來到45880點，惟低接買盤進場，跌幅收斂，終場翻紅收漲36點或漲幅0.078%，以46780.62點作收，成交金額1.01兆元。
根據證交所統計資料顯示，外資續賣777.82億元，合計兩個交易日賣超金額為1668.29億元；投信買超75.96億元；自營商賣超32.59億元，當中自行買賣部分買超28.33億元，避險操作部分賣超60.93億元，合計三大法人賣超734.45億元。
今日外資賣超前十名個股、張數分別為群創5萬7891張、友達2萬2901張、日月光投控（3711）1萬8337張、台塑（1301）1萬7406張、力積電（6770）1萬5106張、台玻（1802）1萬5032張、旺宏（2337）1萬4987張、華航（2610）1萬3961張、台積電（2330）1萬2536 張、華邦電（2344）1萬316張。
今日外資買超前十名個股、張數，分別台新新光金（2887）4萬7477張、聯電（2303）3萬5293張、中石化（1314）3萬4370張、凱基金（2883）2萬4649張、台企銀（2834）1萬9913張、玉山金（2884）1萬4073張、長興（1717）1萬3846張、正新（2105）1萬3642張、中鋼（2002）1萬3479 張、仁寶（2324）1萬2931張。
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