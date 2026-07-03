逾百萬存股族注意　元大金、台新新光金同步7／21日除權息

▲元大金、台新新光金同步於7月21日除權息。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

元大金（2885）、台新新光金（2887）兩檔金控股於今（3）日公布除權息日期，元大金每股配發1.8元股息將於7月21日除息，台新新光金現金股利每股1元、股票股利每股0.1元，合計1.1元股利，同樣也在7月21日除權息，兩家金控股合計股東人數超過百萬，約有116萬名。

元大金擁有45萬股民，今年每股配發1.8元股利，除息日為7月21日，除權息基準日為7月27日，現金股利發放日為8月14日，以今日67.2元收盤價計算，潛在股息殖利率約2.68%。

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受惠於台股交易熱絡，元大金自結2026年前五月累計稅後淨利為290.6億元，年成長達 200%，每股稅後盈餘（EPS）為2.18元，旗下證券、銀行等子公司前5月獲利創下歷年同期新高。

台新新光金擁有71萬股民，今年普通股每股配發1元，股票股利每股0.1元，除權息交易日7月21日，除權息基準日7月27日，現金股利發放日期為8月19日，以今日收盤價34.15元計算，潛在股息殖利率約2.93%。

台新新光金5月稅後獲利60.3億元，前5月稅後獲利348.8億元創新高，較去年合併前成長432%，EPS為1.36元，子公司台新銀、新光銀、台新證前5月獲利均創同期新高，新壽也適時實現FVOCI股票資本利得，貢獻未分配盈餘。