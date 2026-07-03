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快訊／台股7檔飆股「抓去關」　下周一起處置至 7/17

▲▼美股4大指數全面收漲，台股在美伊還有機會發動新一輪談判及亞股走揚下，隨之大漲至37216.37點再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／ 台北報導

證交所、櫃買中心今（3）日公告共新增7檔處置股，包括上市的力鵬（1447）、榮星（1617）、蔚華科（3055）、長廣（7795）和上櫃的大綜（3147）、錦明（3230）、中探針（6217），皆由下周一（6日）起關到7月17日止。

7檔新增處置股明細如下：

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力鵬：每5分鐘撮合一次
榮星：每5分鐘撮合一次
蔚華科：每5分鐘撮合一次
長廣：每5分鐘撮合一次
大綜：每20分鐘撮合一次
錦明：每20分鐘撮合一次
中探針：每5分鐘撮合一次
 

關鍵字： 台股處置股力鵬股票交易證交所

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