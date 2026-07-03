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黃志芳：烏克蘭重建不是等到戰爭結束才開始　貿協現在就要打好基礎

▲黃志芳親訪烏克蘭大後方利沃夫的體認。(影片／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳主持的「james on Air」線上節目製作的YouTube專輯，今(3)日播出烏克蘭專輯，他表示親訪烏克蘭大後方利沃夫後，體認烏克蘭的重建不是等到戰爭結束才開始，而是在警報仍會響起的每一天持續進行。貿協的責任就是現在就要打好基礎，從醫療、物流到科技產業，台灣能做的不只是提供產品，更能成為共同重建的未來夥伴。

黃志芳指出，這次外貿協會帶著台灣媒體團進入烏克蘭，是因為貿協在烏克蘭從2006年開始，已經扎根經營20年了，貿協是台灣派在烏克蘭唯一的經貿推廣機構。

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左起：烏克蘭利沃夫市長Andriy Sadovyi、外貿協會董事長黃志芳

▲左起烏克蘭利沃夫市長Andriy Sadovyi、外貿協會董事長黃志芳。（圖／貿協提供）

2022年2月俄烏戰爭爆發後，當時貿協在基輔台貿中心的徐裕軒主任，就負起協助撤僑的責任，分四趟把當時在烏克蘭的55位台灣人全數撤出。這4年多來，貿協的基輔台貿中心在戰火下也從未中斷運作。

過去3年，貿協連續組織烏克蘭的重建商機訪問團來台灣，持續推動台灣與烏克蘭的經貿合作。也因為這份長期的努力，與烏克蘭利沃夫市政府建立了深厚的關係。這次受到利沃夫市政府正式邀請，趁著貿協在波蘭辦台灣形象展的時機，帶著媒體團從波蘭一路進入烏克蘭，見證這個國家在戰爭壓力下勇敢前進的韌性。

利沃夫是烏克蘭西部最重要的工商大城，也是從歐洲進入烏克蘭最重要的連結點。戰爭爆發後，許多企業遷徙到這裡，世界各國對烏克蘭的援助，也以利沃夫作為重要的門戶。因此這趟行程中，拜訪利沃夫市長薩多維，並且跟市府團隊洽商是此行的重點。

烏克蘭遭遇強敵入侵，維持社會穩定和戰後重建的多重挑戰，這次想看的不只是戰爭留下什麼，而是一個國家如何在壓力之下繼續往前走。

進入烏克蘭後，沿途的道路與基礎建設明顯和歐洲其他地區有落差，而且隨時要面對停電與空襲的威脅。但是利沃夫這座城市仍然照常運作，交通號誌、學校、市民的生活仍然努力維持正常。這種承受戰爭、同時讓城市繼續前進的能力，就是在烏克蘭看到的韌性。

黃志芳表示，薩多維市長親自在市府為訪問團做簡報，他是一位很有魅力、深受愛戴的市長。他談到這場戰爭，他說我們當然希望和平，但是他也強調為民族奮鬥、絕不放棄，只有勝利。

最讓人感動的是，每天上午十一點，他會親自在市府廣場前面送別在前線為國犧牲的利沃夫子弟。市府走廊上有一張照片，是2022年戰爭剛爆發不久的英雄公墓，上面只有四個塚，現在已經超過1200個，必須要另外開一個公墓。

這座城市表面上一切正常，但許許多多的市民在前線作戰，戰爭其實從來不曾遠離。

在UNBROKEN醫療園區，看到許多傷患接受治療、復健、重新學習站立於生活。由台灣援助興建的台灣友誼大樓，預計每年可以服務約 17,000名病患。黃志芳感受到重建不是抽象的口號，這也是台灣的醫療、資通訊、輔具跟智慧照護能力，可以真正回應當地需求的絕佳案例。

這次訪問最大的收穫，是由市府與貿協建立雙方的交流機制，以便幫助兩國工商界日後的合作。

在充滿收穫的烏克蘭行程結束後，才剛離開烏克蘭一個多小時，手機裡的空襲警報就響起來了，手機上的APP顯示烏克蘭全境幾乎都變成紅色。這是烏克蘭民眾的日常。

黃志芳想起UNBROKEN這個字，中文就是打不倒的意思，這個就是烏克蘭讓人敬佩的精神，戰爭逼出了這個國家最大的潛能。生於憂患死於安樂，烏克蘭是最好的註解，值得台灣深思。

黃志芳表示，那一刻也再次提醒他，烏克蘭的重建不是等到戰爭結束才開始，而是在警報仍會響起的每一天持續進行。貿協的責任就是現在就要打好基礎，從醫療、物流到科技產業，台灣能做的不只是提供產品，更能成為共同重建的未來夥伴。台灣Can Help。他在節目下透露，日本與韓國的企業已經進入利沃夫做投資了。

關鍵字： 黃志芳烏克蘭重建不是等到戰爭結束貿協要打好基礎

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