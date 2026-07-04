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基本面強韌！第三季股優於債　AI相關4大市場仍是投資亮點

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股仍是AI投資重點市場。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

今年第二季全球主要股市迎來強勁成長，與AI相關的美股指數以及亞洲的台、韓及日股表現亮眼，展望第三季，野村投信認為，全球經濟基本面強韌，加上AI需求強勁，相關企業獲利前景可期，有利風險性資產，債市因投資人對於美國利率政策走向看法分歧，應以區間整理為主，建議保持股優於債的資產配置，股市加碼首選擁有AI半導體題材的美股、台灣、韓國，以及中國A股等四個市場，債市部分看好非投資等級債與可轉換公司債。

野村投信投資長陳致洲表示，第二季全球股市強勁上漲主要是受惠於基本面的帶動，包括良好的GDP成長以及優於預期的第一季企業財報，加上美伊達成初步協議，荷姆茲海峽可望恢復航運，國際油價下跌至每桶80元以下，減輕通膨壓力，進一步提振市場樂觀情緒，這些因素有助於支持風險性資產的表現，近期股市出現震盪整理，主要是短期漲多之後的適度修正，中長期持續看好的方向不變。以資產配置而言，第三季建議股優於債，降低現金比重。

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陳致洲分析，以基本面來說，G20全球領先經濟指標顯示強勁的成長動能，顯示全球經濟活動將保持強韌成長；此外，全球製造業PMI維持在擴張區間，全球服務業PMI也持續位於50的榮枯線以上。若美伊達成進一步協議，服務業可望迎來逐步復甦並重拾成長動力。再以企業獲利來說，全球企業獲利正以兩位數的速度成長，受到AI相關需求推動的科技股以及受益於油價上漲的能源股，是推動獲利成長與市場表現的主要動力。

由於幾乎所有地區和產業的獲利成長預期均持續上調趨勢，凸顯股市基本面仍維持強勁成長。在此情況下，即使目前股市估值較高，但考量未來的成長性後，高估值有望獲得支撐，回檔時可採分批加碼方式持續布局，建議聚焦在成長潛力最佳的AI相關市場。

在債市方面，隨著油價走低，通膨壓力明顯降低，即使美國5月份通膨數據位於高檔，但預期下半年核心通膨將逐漸回落，並可能在2027年第一季降至3%以下。雖然聯準會新任主席華許在他第一次主持會議後釋放相對鷹派的態度，引起市場對於今年內升息的擔憂，不過，未來通膨壓力有望減輕，降低政策進一步收緊的可能性，最看好非投資等級債券，偏好較短存續期間債券。

野村投信海外投資部呂丹嵐表示，自2023年起AI題材的討論度就已經展開，這段時間相關類股的表現亦可圈可點，AI的強勁需求以及成長前景已是市場高度共識，但今年以來的爆發式漲幅仍是讓不少投資人感到驚訝。

事實上，AI發展造成的股市推升並不誇張，但的確前所未有，過去30年全球明顯低度投資(Underinvested)、經濟成長停滯、長期低利率的投資環境，已隨著AI的出現造成趨勢反轉，而反轉的動能巨大。舉例來說，在去（2025）年11月，市場預估CSP企業在2027年的資本支出為6000億美元，但現在的預估金額已大幅上調至1兆美元；因此，投資人亦須扭轉思維，持續參與這波由AI帶動的成長商機。

野村投信固定收益部副總經理謝芝朕指出，短期來說，隨著通膨壓力降低，加上美國政府利息支出快速增加，預期今年內不會升息。市場已反映聯準會在今年下半年升息1-2碼，美國公債殖利率處於相對高位，提供收益緩衝。至於中長期，則須留意五大趨勢，第一個是包括AI、國防以及綠能方面的鉅額資本支出，預估將從今（2026）年的8.5兆美元增加至2030年的15.7兆美元。其次是企業籌資與各國政府支出上升將增加債券供給。第三與第四個趨勢是政府公債可能逐漸失去分散風險的效果以及各國央行對美國公債的購買力下降。最後，中國可能從通縮轉為通貨復膨，而人民幣未來表現可能偏強勢。
 

關鍵字： AI投資全球股市美股台股野村投信資產配置

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