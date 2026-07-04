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歐美線漲價三日行情顯示今年高峰已過　美東昨日降200、歐洲下周降500

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供]）

▲美東線運價率先下修，每大箱降200美元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

外籍超大型攬貨公司台灣公司高階指出，貨櫃船公司7月1日歐美線漲價計畫僅3日行情，昨(3)日美東線運價每大箱(40呎櫃)率先下修200美元；下班前亞洲籍大型貨櫃船公司通知下周起歐洲線每大箱下修500美元，美西線運價雖沒動，船公司放寬長約配比條件。外籍船公司與大型攬貨公司高階都認為，如無特殊意外，今年歐美線運價高峰已過。

業界普遍認為，今年歐美線旺季提早到，也會提早結束，這次7月1日的漲價，原就有攬貨公司估計第二周就會生變，而生變的時間比預期的更早，第三天就出現了。

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首先降價是美東線，因為本月運往美東的貨已經趕不上7月24日到期的10%臨時關稅；美西線還能趕上，但因有新增航線與加班船，船公司對約佔五成的長約客，將三比一的配比價放寬為二比一；以長約價簽2000美元估算，放寬後平均每大箱運價會自6125美元降為5667美元，沒有長約的客戶，現貨價是7500美元。下周估計運價還有可能進一步下修。

歐洲線超大型貨櫃船多，運費水平原本就低於美國線，7月1日開始多數船公司每大箱收5500美元，下周開始將降為5000美元，服務水平較高的船公司，估計能維持5200-5300美元運價，競爭力較低的船公司，估計僅能收到4900美元左右。

外籍船公司台灣公司高階認為，船公司會持續推動每半月一次的漲價計畫，讓回跌的運價能補回來，能不能補足來就看船公司間默契了。從大趨勢來看，運價會日漸下修，可以說市場高峰已過；國內大型攬貨公司高階則認為，除非有戰爭或災難等特殊因素，今年歐美線運價高峰應該已過，後續運價下修速度，就看實際供需與船公司控艙能力。

不過目前歐洲線現貨市場運價是成本價的兩倍多，美國線是三倍多，船公司今年第二與第三季獲利都會明顯加高。全球第二大貨櫃船公司馬士基6月29日預估今年全年息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)介於80億至100億美元，高於先前預估的45億至70億美元。

關鍵字： 歐美線漲價三日行情高峰已過美東降200歐洲降500

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