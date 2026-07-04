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「錢」進股市！謝金河：0050規模等於全年房市交易量　囤房很辛苦

▲▼士林區房市空照圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒集團董事長謝金河表示，房市交易不再熱絡，但也不會大跌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股交投熱絡，吸走民間資金，影響房地產交易降溫，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書上以「台灣房市新解」為題表示，台灣的房地產一整年交易量就跟元大0050差不多，這代表錢湧向股市，房這些年囤房的人很辛苦，但市場資金充沛，雖房市交易不再熱絡，也不會大跌。

以下是謝金河臉書內容：

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台灣房市新解

我的兩個好朋友顏炳立及李同榮不約而同都對未來房地產市場提出見解！顏炳立形容下半年房市「虛累累」，他說房地產是小三，股市是大老婆！這話幽默風趣也很傳神。

另一位是李同榮，他把這次Ai盛況的股市拿來跟1990年台灣股市從12682崩潰下跌，房地產市場倒成一片，拿來比較這次房地產市場會不會出現像1990年那樣的危機？

我試著提出我的看法！一，顏炳立說股市是大老婆，房地產是小三，這是妙喻！錢往股市流，這是不爭的事實。過去很多人喜歡說房地產是火車頭產業，我很早以前就說不是，現在房地產是中小產業。

昨天元大投信劉宗聖董事長告訴我，台灣的ETF規模已經達到7兆，包括債券ETF規模超過10兆，受益人達到2000萬。我統計一下，國內規模最大的前五名ETF合計高達4.576兆元，單是元大0050的規定模就高達2.2489兆元。

這代表什麼意思？台灣的房地產一整年交易量就跟元大0050差不多，這代表錢湧向股市。現在房市偶爾的高價成交是有些像年輕的股市小白突然賺到大錢，跑去買高價豪宅。

二，李同榮擔心這次房股兩市會重演1990年代的慘況，我認為機率很小。1989年台股上萬點，我頻頻示警，我預告台灣會慘卅年，最主要原因是六四天安門事件後，鄧小平帶領中國改革開放。

台灣的房股兩市都在高基期，中國在很低的低基期，台灣的人，台灣的錢會蜂湧向中國大陸，而這個時候，新台幣又從40.6狂升到24.52，台幣升值到盡頭，又加速資金的外逃，台灣的房地產，股市必然雙殺。但這次中國不再扮演吸金的角色。

三，這些年中國經濟直直落，過去被中國人炒起來的資產，現在都沒有接手，於是，這些年變現力差的資產，單是找接手就很麻煩。股市向誰買？賣給誰？大家都不知道，而且變現力強，於是資金萬流歸宗。

四，房市正如顏炳立說的，剩下剛性需求，這些年囤房的人很辛苦。不過，市場資金充沛，在股市賺錢的人會成為支撐房價的買盤，房市交易不再熱絡，但也不會大跌！


 

關鍵字： 台灣房市股市吸金謝金河ETF規模房市剛性需求

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