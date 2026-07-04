ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

獨／快檢查！8張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

▲▼信用卡。（圖／凱基銀行提供）

▲信用卡示意圖。（圖／資料庫）

記者巫彩蓮／台北報導

國內銀行持續調整聯名卡布局，下半年包括中國信託、台新銀行、玉山銀行及華南銀行共計有8張信用卡將停止發行、終止合作或轉換卡別，涵蓋無印良品聯名卡、勤美天地聯名卡、OPENPOINT超級點數聯名卡等，其中部分卡友將由銀行換發新卡，部分則不再續卡。

《ETtoday新聞雲》整理各銀行最新公告，帶讀者一次掌握異動內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼下半年信用卡停卡概況。（圖／記者林潔禎攝）

中信無印良品聯名卡

中國信託表示，與MUJI無印良品聯名卡合約將於今年（2026年）12月31日到期，自2027年1月1日「MUJI無印良品聯名卡」將自動失效。

中國信託針對僅單持有MUJI無印良品聯名卡或近一年曾以無印良品聯名卡消費者，從今年9月1日起陸續換發新的「中國信託銀行卡」；多持有中國信託其他信用卡或近一年未曾以無印良品聯名卡消費者將不主動換發新卡。

中信勤美天地聯名卡

中國信託表示，與勤美聯名卡合約將於今年10月31日到期並終止合作，自11月1日起持有的「勤美天地聯名卡」將自動失效。

中國信託針對僅單持有勤美聯名卡或近一年曾以勤美聯名卡消費者，從今年9月1日起陸續換發新的「中國信託銀行卡」；多持有中國信託其他信用卡或近一年未曾以無印良品聯名卡消費者將不主動換發新卡。

台新Woojii卡

台新銀行與台新證券Woojii卡聯名卡合約於8月31終止，原Woojii世界商務、Woojii鈦金商務從9月1日起將提供全新權益並更名為「Richart卡」。台新銀表示，Woojii持卡人無須更換卡片，原卡片可繼續使用。

台新三商美邦聯名卡

台新銀行表示，與三商美邦聯名卡合約10月25日屆期，從10月1日起更名為「Richart卡」，從10月1日起至12月15 日止，台新銀行將換發同卡號新卡，無須更改三商美邦保費代扣繳設定，收到新卡前手邊的三商美邦卡仍可繼續使用。

玉山台灣黑熊認同卡

王山銀表示， 與台北市立動物園合作發行台灣黑熊認同卡合約將於9月10日屆期， 將從8月26日起陸續換發玉山Unicard，如果持卡人原本已持玉山Unicard將不再換發卡片；收到換發玉山Unicard並開卡後，原卡將自動停用，若未完成開卡，則原卡可繼續使用至卡片效期為止。

玉山雙北市牙醫師公會會員卡

玉山銀表示，與雙北市牙醫師公會業務合作所發行雙北市牙醫師公會會員卡在11月30日屆期，12月1日雙方將終止會員卡發卡合作，且自明年（2027年）1月1日起原「雙北市牙醫師公會會員卡」不再享有卡片基本回饋、卡片活動及卡友禮遇服務。

華南OPENPOINT超級點數聯名卡

華南銀表示，「OPENPOINT超級點數聯名卡」今年9月30日終止發行，自10月1日起原持有之「OPENPOINT超級點數聯名卡」將更名「熊Q卡」，更名後仍可繼續使用至卡片效期屆滿，未來因補換發卡或到期續卡時，將自10月1日起換發相同國際組織與卡片等級之「熊Q卡」，並維持原卡之電子票證（icash2.0）功能。

華南夢時代聯名卡

華南銀表示，夢時代聯名卡在今年9月30日終止發行，自10月1日起原持有之「夢時代聯名卡」將更名「熊Q卡」，「夢時代聯名卡」更名後仍可繼續使用至卡片效期屆滿，未來因補換發卡或到期續卡時，自10月1日起換發相同國際組織與卡片等級「熊Q卡」，並維持原卡之電子票證（一卡通或icash2.0）功能。

關鍵字： 信用卡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蕭敬騰飆唱〈皮囊〉突蹲下　「被懷疑缺氧」Summer幫澄清

推薦閱讀

獨／快檢查！8張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

獨／快檢查！8張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

國內銀行持續調整聯名卡布局，下半年包括中國信託、台新銀行、玉山銀行及華南銀行共計有8張信用卡將停止發行、終止合作或轉換卡別，涵蓋無印良品聯名卡、勤美天地聯名卡、OPENPOINT超級點數聯名卡等，其中部分卡友將由銀行換發新卡，部分則不再續卡。

2026-07-04 15:27
記憶體漲價潮延續！　韓媒：三星第3季DRAM價格上調20%

記憶體漲價潮延續！　韓媒：三星第3季DRAM價格上調20%

有鑑於人工智慧(AI)基礎設施投資導致整個儲存設備供應持續短缺，韓媒《 ZDNet 》報導，三星電子目前正在與客戶進行談判，目標是將今年第三季記憶體中DRAM的平均售價比上一季提高20%，業內人士表示，儘管價格上漲速度可能會放緩，但高利潤的趨勢將持續到明年。

2026-07-04 11:06
基本面強韌！Q3股優於債　投資亮點鎖定AI相關4大市場

基本面強韌！Q3股優於債　投資亮點鎖定AI相關4大市場

今年第二季全球主要股市迎來強勁成長，與AI相關的美股指數以及亞洲的台、韓及日股表現亮眼，展望第三季，野村投信認為，全球經濟基本面強韌，加上AI需求強勁，相關企業獲利前景可期，有利風險性資產，債市因投資人對於美國利率政策走向看法分歧，應以區間整理為主，建議保持股優於債的資產配置，股市加碼首選擁有AI半導體題材的美股、台灣、韓國，以及中國A股等四個市場，債市部分看好非投資等級債與可轉換公司債。

2026-07-04 06:05
「錢」進股市！謝金河：0050規模等於全年房市交易量　囤房很辛苦

「錢」進股市！謝金河：0050規模等於全年房市交易量　囤房很辛苦

台股交投熱絡，吸走民間資金，影響房地產交易降溫，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書上以「台灣房市新解」為題表示，台灣的房地產一整年交易量就跟元大0050差不多，這代表錢湧向股市，這些年囤房的人很辛苦，但市場資金充沛，雖房市交易不再熱絡，也不會大跌。

2026-07-04 10:00
記憶體價格第三季雖有撐　高基期影響漲幅收斂

記憶體價格第三季雖有撐　高基期影響漲幅收斂

根據TrendForce最新記憶體價格調查，2026年第三季整體DRAM格局持續極度緊缺，惟因消費性應用需求下修及高基期作用，合約價漲幅收斂，預計將季增13-18%。NAND Flash主要需求仍由AI推論與大型資料中心建置支撐，但因合約價格已達歷史高點，消費類客戶在需求放緩的情況下，對價格承受力已達極限，預估整體NAND Flash合約價將季增10-15%，幅度較前幾季明顯縮減。

2026-07-04 06:13
蘋果摺疊機是糖還是毒藥？ 　 一文看3檔軸承台廠供應鏈陣痛期

蘋果摺疊機是糖還是毒藥？ 　 一文看3檔軸承台廠供應鏈陣痛期

摺疊手機滲透率難破2%，軸承廠跨入面臨高研發與低良率陣痛。富世達已成功轉型AI；兆利與新日興則因零件成本暴漲及前期高投入，2026年首季獲利大衰退，投資仍須回歸實質獲利預期。

2026-07-04 05:00
荷莫茲海峽衝擊消退　花旗：油價年底跌至每桶60美元

荷莫茲海峽衝擊消退　花旗：油價年底跌至每桶60美元

花旗集團表示，隨著荷莫茲海峽的混亂局面緩解，布蘭特原油（ICE Brent Crude）價格到年底可能跌至每桶 60 美元，這進一步加劇了人們對全球原油市場悲觀的預期。

2026-07-04 16:19
快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降0.6元及0.7元

快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降0.6元及0.7元

台灣中油公司今（4）日宣布，自下周一（6日）凌晨零時起至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元，分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

2026-07-04 14:05
萬年破發00940「終於站上12元」　股民曝真心話：年底上看20

萬年破發00940「終於站上12元」　股民曝真心話：年底上看20

被網友封為「萬年破發」的00940終於站上12元！一名網友驚呼，昨（3日）看到元大台灣價值高息ETF（00940）股價來到12元以上，當天最高12.77元、收在12.73元。消息掀起股民苦笑，有人嘆「9塊半賣掉就飛了」，也有人酸「大盤漲成這樣才到12元，同期ETF早就飛更遠。」

2026-07-04 11:55
30歲財富自由！　他親揭「致富公式」：別再拚命省錢

30歲財富自由！　他親揭「致富公式」：別再拚命省錢

面對高房價、通膨與薪資停滯，許多現代人常常感嘆「財富自由」根本是遙不可及的夢想。不過，美國FIRE（財務獨立、提早退休）運動的代表人物薩巴蒂爾卻認為，2026年的今天，反而是最容易達成FIRE的時代。

2026-07-04 07:45

讀者迴響

熱門新聞

獨／快檢查！8張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　下周一起處置至 7/17

快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降0.6元及0.7元

逾百萬存股族注意　元大金、台新新光金同步7／21日除權息

南亞科6月營收「雙增」！年成長逾6倍　月增6%、連8個月刷高

蘋果摺疊機是糖還是毒藥？ 　 一文看3檔軸承台廠供應鏈陣痛期

妖股中纖放量衝漲停奪成交王　挾「AI轉型題材」暴漲暴跌

新制勞退分紅破11萬有你一份嗎？

「錢」進股市！謝金河：0050規模等於全年房市交易量　囤房很辛苦

歐美線漲價三日行情顯示今年高峰已過　美東昨日降200、歐洲下周降500

基本面強韌！Q3股優於債　投資亮點鎖定AI相關4大市場

港口擁堵創4年來新高　370萬箱等待中、約占全球運力11%

記憶體價格第三季雖有撐　高基期影響漲幅收斂

經濟部核定4家國營事業年終獎金4.4個月　含績效、考核二部份

記憶體漲價潮延續！　韓媒：三星第3季DRAM價格上調20%

青雲反攻漲停變身最強記憶體股　類股跌多反彈、南亞科漲逾3%

無人機題材、軍工股噴出8檔漲停　雷虎不畏處置飆9%

外資砍台股777億元！面板雙虎賣最多　買賣超前10一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
不是感冒！孩子反覆流鼻水、揉眼睛　柚子醫師揭家中3大過敏地雷：床墊、空氣、濕氣都中！

不是感冒！孩子反覆流鼻水、揉眼睛　柚子醫師揭家中3大過敏地雷：床墊、空氣、濕氣都中！
好市多起家厝搬家！220萬豪華太空艙全台首賣　現場塞爆畫面曝

好市多起家厝搬家！220萬豪華太空艙全台首賣　現場塞爆畫面曝

650克早產兒迎周歲抓周 跨區就醫家庭獲麥當勞叔叔之家陪伴重生

650克早產兒迎周歲抓周 跨區就醫家庭獲麥當勞叔叔之家陪伴重生

賴清德逛寵物展試吃「狗肉乾」！　讚好吃一旁幕僚、隨扈瞪大眼

賴清德逛寵物展試吃「狗肉乾」！　讚好吃一旁幕僚、隨扈瞪大眼

求救畫面曝！9緬甸女來台被囚「皮肉集中營」　下體發炎遭逼接客

求救畫面曝！9緬甸女來台被囚「皮肉集中營」　下體發炎遭逼接客

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366