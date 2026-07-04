獨／快檢查！8張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

▲信用卡示意圖。（圖／資料庫）

記者巫彩蓮／台北報導

國內銀行持續調整聯名卡布局，下半年包括中國信託、台新銀行、玉山銀行及華南銀行共計有8張信用卡將停止發行、終止合作或轉換卡別，涵蓋無印良品聯名卡、勤美天地聯名卡、OPENPOINT超級點數聯名卡等，其中部分卡友將由銀行換發新卡，部分則不再續卡。

《ETtoday新聞雲》整理各銀行最新公告，帶讀者一次掌握異動內容。

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中信無印良品聯名卡

中國信託表示，與MUJI無印良品聯名卡合約將於今年（2026年）12月31日到期，自2027年1月1日「MUJI無印良品聯名卡」將自動失效。

中國信託針對僅單持有MUJI無印良品聯名卡或近一年曾以無印良品聯名卡消費者，從今年9月1日起陸續換發新的「中國信託銀行卡」；多持有中國信託其他信用卡或近一年未曾以無印良品聯名卡消費者將不主動換發新卡。

中信勤美天地聯名卡

中國信託表示，與勤美聯名卡合約將於今年10月31日到期並終止合作，自11月1日起持有的「勤美天地聯名卡」將自動失效。

中國信託針對僅單持有勤美聯名卡或近一年曾以勤美聯名卡消費者，從今年9月1日起陸續換發新的「中國信託銀行卡」；多持有中國信託其他信用卡或近一年未曾以無印良品聯名卡消費者將不主動換發新卡。

台新Woojii卡

台新銀行與台新證券Woojii卡聯名卡合約於8月31終止，原Woojii世界商務、Woojii鈦金商務從9月1日起將提供全新權益並更名為「Richart卡」。台新銀表示，Woojii持卡人無須更換卡片，原卡片可繼續使用。

台新三商美邦聯名卡

台新銀行表示，與三商美邦聯名卡合約10月25日屆期，從10月1日起更名為「Richart卡」，從10月1日起至12月15 日止，台新銀行將換發同卡號新卡，無須更改三商美邦保費代扣繳設定，收到新卡前手邊的三商美邦卡仍可繼續使用。

玉山台灣黑熊認同卡

王山銀表示， 與台北市立動物園合作發行台灣黑熊認同卡合約將於9月10日屆期， 將從8月26日起陸續換發玉山Unicard，如果持卡人原本已持玉山Unicard將不再換發卡片；收到換發玉山Unicard並開卡後，原卡將自動停用，若未完成開卡，則原卡可繼續使用至卡片效期為止。

玉山雙北市牙醫師公會會員卡

玉山銀表示，與雙北市牙醫師公會業務合作所發行雙北市牙醫師公會會員卡在11月30日屆期，12月1日雙方將終止會員卡發卡合作，且自明年（2027年）1月1日起原「雙北市牙醫師公會會員卡」不再享有卡片基本回饋、卡片活動及卡友禮遇服務。

華南OPENPOINT超級點數聯名卡

華南銀表示，「OPENPOINT超級點數聯名卡」今年9月30日終止發行，自10月1日起原持有之「OPENPOINT超級點數聯名卡」將更名「熊Q卡」，更名後仍可繼續使用至卡片效期屆滿，未來因補換發卡或到期續卡時，將自10月1日起換發相同國際組織與卡片等級之「熊Q卡」，並維持原卡之電子票證（icash2.0）功能。

華南夢時代聯名卡

華南銀表示，夢時代聯名卡在今年9月30日終止發行，自10月1日起原持有之「夢時代聯名卡」將更名「熊Q卡」，「夢時代聯名卡」更名後仍可繼續使用至卡片效期屆滿，未來因補換發卡或到期續卡時，自10月1日起換發相同國際組織與卡片等級「熊Q卡」，並維持原卡之電子票證（一卡通或icash2.0）功能。