荷莫茲海峽衝擊消退　花旗：油價年底跌至每桶60美元

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

花旗集團表示，隨著荷莫茲海峽的混亂局面緩解，布蘭特原油（ICE Brent Crude）價格到年底可能跌至每桶 60 美元，這進一步加劇了人們對全球原油市場悲觀的預期。

根據《彭博》報導，花旗分析師Francesco Martoccia在一份報告中指出，基本面正在迅速恢復。航運流量正在恢復正常，中國買家仍然缺席，原油現貨市場大幅走弱，庫存下降幅度遠低於預期。

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隨著荷莫茲海峽原油運輸的恢復，全球能源市場正迅速恢復正常，短期供應增加，加上企業原本找到替代供應來源後，又獲得了額外的原油供應。這導致油價迅速暴跌，全球基準布蘭特原油在第二季下跌了30%，抹去了衝突期間的所有漲幅。

分析師表示，初期階段「預計會比較動盪，因為航運路線需要恢復正常，保險市場需要調整，而且殘留的物流瓶頸也需要逐步消除」。他們還指出，有序航行模式的恢復和交通量的增長表明，商業運營商越來越認為風險環境是可控的，而不是難以承受的。

布蘭特原油價格周五略高於每桶 72 美元，上一次跌破每桶 60 美元是在 1 月。

花旗分析師表示，「我們繼續建議拋售夏季的任何反彈行情，並預測布蘭特原油價格將在年底達到每桶 60 至 65 美元。」