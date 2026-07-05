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華許時代來臨！基金平台：降息路徑不變　資金集中化波動加劇

▲▼ 中租投顧總經理蘇皓毅。（圖／中租提供）

▲中租投顧總經理蘇皓毅。（圖／中租提供）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會迎來新任主席華許（Kevin Warsh），全球經濟決策正式進入新時代，中租基金平台總經理蘇皓毅表示，華許奉行「看數據說話」的務實作風，完全依據最新的通膨與就業真實狀態進行動態調整，展望下半年，AI資本支出擴張與應用擴散仍是驅動市場的核心，但資金高度集中於少數科技巨頭亦推升了市場波動度。

聯準會進入華許領導時代，而他身為曾帶領美國度過2008年金融海嘯的「四大劍客」之一，具備豐富的重大危機處理經驗。在政策溝通上，華許展現出類似前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）的彈性與模糊性，上任即取消前瞻指引且未提交個人點陣圖，這顯示其貨幣政策將不執著於預設路徑。

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市場最擔憂的，莫過於通膨重燃與升息疑慮。蘇皓毅分析，儘管聯準會上修今（2026）年PCE 通膨預期，反映能源波動與AI資本支出帶動的外溢效應，但隨著中東戰事影響鈍化，能源引發的通膨效應已成過去式，惡性通膨發生機率極低，聯準會只要維持目前「Higher for Longer（較高利率、維持更長時間）」的立場，即是對抗通膨最有效的作法。

此外，從華許新成立的五個專案小組可以看出，相較於重啟升息，他更傾向透過「縮表」來調節市場流動性，長期貨幣政策仍處於降息軌道上，並未發生根本性反轉。

從更長遠的經濟結構來看，AI浪潮正在改寫通膨方程式。華許曾表示AI 人工智慧將成為一股顯著的「通縮力量」，隨著 AI 應用從生成式助理走向具備獨立規劃能力的代理型 AI，再擴展至邊緣AI與實體AI的全面滲透，生產力的大幅躍升將從結構面壓制通膨壓力。蘇皓毅進一步指出，儘管中國 AI 模型效能快速追趕，但美國科技巨頭透過「生態系綁定」以及歐美在資料隱私、國家安全等法規上築起的天然地緣政治屏障，依然維持著極其穩固的產業護城河，上下游供應鏈日益模糊的競合關係，更實質加快了美國 AI 產業的商品化效率。

蘇皓毅建議，在聯準會政策彈性增加與市場震盪加劇的環境下，在資產配置上，除了以美、台、日、韓等市場為核心外，亦可將部分資金跨出既有框架，靈活配置於新加坡等成熟市場或越南等新興市場股票基金，並適度低接黃金基金作為長線避險部位。
 

關鍵字： 標籤:**聯準會AI浪潮中租市場震盪資金配置

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