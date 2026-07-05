勞退前5月狂賺27%　想一次領先搞懂「2個月時間差」

▲勞退新制績效公布具有2個月時間差，建議多頭市場領退休金才划算。



圖文／鏡週刊

許多人年滿60歲、符合勞退新制一次請領資格後，看到績效屢創新高的勞退基金，第一個問題就是「現在領還是再等等？」事實上，勞退新制退休金並非依照申請當下的投資績效計算，而是採用最近一次公告的收益率，因此存在約2個月的落差。當市場行情大幅波動時，這個時間差就可能直接影響退休金的金額。

勞動基金運用局公布最新投資績效，截至今年5月底，整體勞動基金累計收益達2兆1,252億元，收益率27.7%，創下歷史新高，新制勞退前5個月平均每位勞工帳面收益約11.1萬元，也讓退休金議題再度成為焦點。

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然而，對於今年剛滿60歲，或早已符合勞退新制請領資格、準備申請一次請領退休金的民眾來說，現在更想知道，如果勞退基金一直賺下去，哪時請領能領最多？

不少人以為，退休金會依照提出申請當天的基金績效計算，其實並非如此。依照勞退新制規定，一次請領退休金時，若當年度尚有未完成結算的投資收益，並不是依照申請當月的實際績效。

這是因為勞退基金績效具有約2個月的公告時差，以2026年7月為例，若7月辦理一次請領，實際採用的是今年5月公布的收益率去計算，而不是6月或7月的投資成果。換句話說，即使市場在6、7月持續上漲，這段期間的績效也還沒有反映到退休金計算中，而是依照5月份看到的27.7%去計算。

也因此，準備要請領勞退新制的勞工，必須注意此制度帶來的影響。若市場持續走強，AI產業帶動全球股市續創新高，未來公布的6月或7月收益率進一步攀升，屆時再提出申請，就有機會以更高的收益率計算退休金，一次請領金額自然也可能增加。

但反過來說，如果近期市場受到美國降息時程變化、地緣政治風險升高或國際股市回檔影響，後續收益率反而低於目前27.7%，那麼等待未必比較划算。

此外，也要區分一次請領與按月請領的差異。一次請領受到當期收益率影響較大；若退休後沒有立即的大筆資金需求，希望建立穩定現金流，按月領取也是不少退休族採用的方式。



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